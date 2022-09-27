Так, анексія окупованої України може відбутися до або невдовзі після 1 жовтня. Якщо це станеться, кремль, швидше за все, накаже міноборони включити цивільних українців з окупованих територій до мобілізаційного циклу, тобто намагатиметься залучити їх до боротьби проти України.

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Українців знову "виділили"

Цивільні особи не відповідають юридичним критеріям поточного наказу кремля про часткову мобілізацію. Згідно з наказом, мобілізовувати повинні лише тих людей, які мають досвід служби у російській армії. Проте у планах диктатора усі українські чоловіки з окупованих територій у віці від 18 до 27 років матимуть право на військову службу.

Варто зауважити, що росія вже мобілізувала українців на війну з Україною. Окупаційний губернатор Севастополя михайло розвожаєв 25 вересня заявив, що в рамках наказу путіна російська влада мобілізувала близько 2 000 чоловіків в Криму та Севастополі. При цьому не варто забувати, що раніше окупанти насильно мобілізували українських мирних жителів з усіх окупованих областей України.

Кремль вже починає формувати особливості наказу

Російська влада вже поставила умови для мобілізації більшої кількості українських чоловіків після офіційного оформлення анексії:

чоловікам у віці молодше 35 років не дозволяють залишати окупований Херсон,

у Мелітополі окупантам доручили до 10 жовтня сформувати "добровольчий" батальйон чисельністю 3 000 осіб,

відомо, що у Сватовому Луганської області та у самому Луганську окупанти віддали накази мобілізувати всіх чоловіків в цих районах.

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