Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав політичний експерт Олексій Голобуцький.

До теми Масова мобілізація в росії: які ризики це провокує на лінії фронту для кожної зі сторін

"Чому у путіна палає дупа і йому так не терпиться оголосити анексію окупованих територій? Відповідь очевидна: росія збирається масово мобілізувати українських чоловіків на окупованих територіях вже 1 жовтня, щоб зробити їх "живим щитом" для уповільнення контрнаступу ЗСУ. Якщо коротко – путін планує знищити максимум українських чоловіків з окупованих територій, кинувши їх на ЗСУ. Так він хоче відкупитись від російського суспільства, незадоволеного мобілізацією", – пише Голобуцький.

За словами експерта, провал масової мобілізації в росії стає все більш очевидним з кожним днем. Насильна мобілізація мешканців окупованих територій також допоможе знизити невдоволення всередині країни.

"Послаблення мобілізаційного плану в рф може відбутись лише завдяки перерозподіленню його на окуповані регіони. Наразі ресурси призову в "л/днр" практично вичерпані, в Криму намагаються масово відправляти на фронт кримських татар, які є традиційно ворожими до кремля. Є і безрезультатні спроби змусити воювати проти України навіть українських військовополонених. В цій ситуації не виникає сумнівів інформація щодо планів примусової мобілізації чоловіків на інших окупованих після 24 лютого територіях, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях", – зазначає Голобуцький.

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