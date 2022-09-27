Как предполагали эксперты, на временно оккупированных территориях "референдумы" требовались и для того, чтобы "законно" проводить мобилизацию среди местного населения. Теперь возможные доказательства этому появились в сети, рассказывает 24 канал.

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Кто может подлежать "мобилизации"

Так, согласно опубликованным документам, оккупанты на временно оккупированной территории Херсонщины требуют сформировать минимальное количество сотрудников на предприятиях для отправки на фронт. Они необходимы для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры.

Также на войну сальдо хочет отправить выпускников военно-медицинских вузов, имеющих подготовку в области военно-полевой медицины и врачей с опытом боевых действий.

Псевдореферендум еще не успел закончиться, а россияне уже готовы мобилизовать и бросать в бой украинцев.

Фотографии, в частности, показал в своем телеграм-канале Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

Что раньше говорил сальдо

Владимир сальдо утверждал росСМИ, что жители Херсонской области после псевдореферендума не будут подлежать мобилизации.

Все те, кто получил (российские – 24 канал) паспорта сейчас, они не военнообязанны и мобилизации не будет. Но тот, кто хочет, конечно, может принять участие в "спецоперации",

– говорил сальдо.

Как он заявлял пропагандисту соловьеву, это, в частности, обусловлено тем, что на оккупированных территориях Херсонщины много "добровольцев", которые готовы взять в руки оружие и пойти воевать против Украины. Поэтому призыва на службу не требуется.

"Мы будем создавать добровольческие батальоны, которые вместе с воинами российской армии помогут как можно быстрее завершить победную "специальную военную операцию", — писал сальдо в своем телеграме.

Очевидно, желающих воевать будут искать теми же методами, что и желающих проголосовать за присоединение к стране-оккупанту.

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Что делать украинцам на оккупированных территориях

Владимир Зеленский призвал тех, кто сейчас на временно оккупированных территориях избегать мобилизации и повесток и пытаеться выехать на подконтрольную Украине территорию. Избегать мобилизации рекомендовало и правительство.

Для этого:

Измените телефонный номер или временно прекратите его использовать. Также не разговаривайте по открытой связи местных операторов.

Не ходите часто в одни и те же магазины, заведения и т.д.

Если есть возможность, не живите по одному адресу более двух недель, а лучше эвакуируйтесь.

Избегайте звонков из "военкоматов" и личного получения повестки.

Если оккупанты вас разыскали, то попробуйте привести доказательства, почему вы не можете воевать: религиозные убеждения, болезнь и т.д.

Если вас мобилизовали, то при первой возможности сдайтесь в плен украинским военным и сообщите, что вас принудительно забрали в армию оккупантов.

Власти Украины также призвали игнорировать приказы оккупантов, если вас все же мобилизовали. Ведь если вы их будете выполнять, то станете соучастником военных преступлений. Наказание за них предусмотрено даже в том случае, если мобилизация была принудительной.

Все, кто стал жертвой или свидетелем незаконных действий агрессора, могут обратиться в Национальное информационное бюро. Украина гарантирует абсолютную конфиденциальность всем, кто будет сообщать о незаконной "мобилизации".

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