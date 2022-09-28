Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, Збройні Сили України роблять все можливе, щоб окупанти таки пішли на черговий "жест доброї волі" і покинули правий берег Херсонщини. Поки загарбники не хочуть цього робити.

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Правобережжя Херсонщини обов'язково звільнять

Як розповів Молчанов, упродовж останніх днів Збройні Сили дали трішки "перепочити" російським загарбникам та колаборантам, не обстрілюючи місця їх базування. Натомість українські військові зосередилися на скупченні техніки та груп особового складу, які підійшли до Дніпра.

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Вчора "бавовна сталася" у Новій Каховці, а зовсім нещодавно – поблизу мостів. Зараз українські військові активно проріджують російські резерви та продовжують руйнувати логістику окупантів.

Молчанов наголошує, що правобережжя Херсонщини приречене бути звільненим. Окупанти там перебувають в поганому становищі. І колись постане момент, коли їм доведеться або здавати в полон, або топитися в Дніпрі.

Ті, хто там сидять, будуть приречені. Вони мають пам'ятати, що місця в гелікоптерах сильно обмежені, і туди, найімовірніше, посадять офіцерів вищого рангу. Решту просто кинуть напризволяще або вони топитимуться в Дніпрі, або будуть змушені здатися. Тоді згадаємо про всіх, хто чинив тортури на Херсонщині,

– наголосив Молчанов.

Додамо, окупанти можуть оголосити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Олешківський міський голова Євген Рищук оприлюднив відповідні документи, які поширюють російські загарбники. Вони хочуть забрати працівників підприємств для роботи на об'єктах критичної інфраструктури, а також – випускників військово-медичних ВНЗ та лікарів із досвідом бойових дій.