Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы оккупанты все-таки пошли на очередной "жест доброй воли" и покинули правый берег Херсонщины. Пока что захватчики не хотят этого делать.

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Правобережье Херсонщины обязательно освободят

Как рассказал Молчанов, в последние дни Вооруженные Силы дали немного "отдохнуть" российским захватчикам и коллаборантам, не обстреливая места их базирования. Украинские военные сосредоточились на скоплении техники и групп личного состава, которые подошли к Днепру.

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Вчера "хлопок произошел" в Новой Каховке, а совсем недавно – вблизи мостов. Сейчас украинские военные активно прореживают российские резервы и продолжают разрушать логистику оккупантов.

Молчанов отмечает, что правобережье Херсонщины обречено быть освобожденным. Оккупанты там находятся в плохом положении. И когда-нибудь наступит момент, когда им придется либо сдаваться в плен, либо топиться в Днепре.

Сидящие там будут обречены. Они должны помнить, что места в вертолетах сильно ограничены, и туда, вероятнее всего, посадят офицеров высшего ранга. Остальных просто бросят на произвол судьбы или они будут топиться в Днепре, или будут вынуждены сдаться. Тогда вспомним обо всех, кто совершал пытки на Херсонщине,

– подчеркнул Молчанов.

Добавим, оккупанты могут объявить мобилизацию на временно оккупированных территориях Херсонской области. Олешковский городской голова Евгений Рыщук обнародовал соответствующие документы, распространяемые российскими захватчиками. Они хотят забрать работников предприятий для работы на объектах критической инфраструктуры, а также выпускников военно-медицинских вузов и врачей с опытом боевых действий.