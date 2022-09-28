Щодня дідусь виїжджав на візку в місто

Дядя Гриша, як його називають місцеві, виїжджав у середмістя Херсона і вмикав українські пісні, а всі гроші, які давали йому люди, пересилав для Збройних сил України. Таким чином з початку окупації Григорію Миколайовичу разом із херсонцями вдалось зібрали понад пів мільйона гривень.

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Дядю Гришу, як його називають місцеві, у Херсоні знає кожен. Чоловік збирає гроші на українську армію від самого початку війни. За 8 років він передав на фронт майже 4 мільйони гривень.

Дядя Гриша підтримував козацький дух херсонців

Волонтерам Григорій розповів, що коли російські окупанти увійшли в Херсон, спочатку був немов у ступорі, а потім виїхав у центр з колонкою.

Записав туди пісні крім гімну, "Калини", іще військових маршів, плюс іще усі пісні українські, які популярні були,

– розповів дядя Гриша.

Для херсонців це стало немов ковтком свіжого повітря. "Тільки виїжджаю, мене вже чують і чекають. Задоволені, з усмішками, це не передати. І отак їдеш і всі люди підспівують", – пригадує Григорій.

Окупанти погрожували розправою

Дядю Гришу вивезли з Херсону до Запоріжжя після численних попереджень та погроз – колаборанти повідомили, що за кілька днів його чекають "на підвалі".

Тож, знайомі майже силоміць переправили дядю Гришу катером в Олешки, звідти – до Василівки. Наразі він у волонтерському центрі в Запоріжжі.

Бійці, яким вже 8 років допомагає дядя Гриша, пропонують перевезти його далі від ворожих обстрілів, але той категорично відмовляється. Каже – буде збирати гроші в Запоріжжі. Не хоче їхати далеко від Херсону, і сподівається, що зможе повернутися туди вже незабаром.

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