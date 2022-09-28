У росії заздалегідь визначили та фальсифікували рейтинги схвалення та передбачувані рівні участі виборців у фіктивних "референдумах". Одночасно вони примушували українців перформативно голосувати за анексію. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

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Коли путін анексує окуповані землі

Аналітики вважають, що російський диктатор владімір путін, ймовірно, оголосить про анексію окупованих територій України 30 вересня. Завершення "референдумів" є останньою передумовою для цього.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що путін, ймовірно, зробить цю заяву перед або під час виступу в обох палатах російського парламенту в п'ятницю, 30 вересня. Путін дотримувався подібного підходу, коли він незаконно анексував український Крим у 2014 році: фіктивний "референдум", за яким послідував президентський указ про визнання та договір про приєднання, який федеральні збори росії офіційно схвалили протягом п’яти днів після фіктивного кримського "референдуму"

– заявили аналітики.

Раніше ISW прогнозувала, що путін анексує окуповану українську територію до 1 жовтня або незабаром після цього, щоб уможливити мобілізацію українських цивільних до російських військових у звичайному осінньому циклі призову.

"Результати" псевдореферендумів в Україні

Так звана самопроголошена квазіреспубліка "ДНР": за "входження до складу росії" – 99,23% голосів.

Так звана самопроголошена квазіреспубліка "ЛНР": за "входження до складу росії" – 98,42% голосів.

Окупована територія Запорізької області: за "входження до складу росії" – 93,11% голосів.

Окупована територія Херсонської області: за "входження до складу росії" – 87,05% голосів.

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