В россии заранее определили и фальсифицировали рейтинги одобрения и предполагаемые уровни участия избирателей в фиктивных "референдумах". Одновременно они принуждали украинцев перформативно голосовать за аннексию. Об этом заявили в Институте изучения войны.

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Когда путин аннексирует оккупированные земли

Аналитики считают, что российский диктатор владимир путин, вероятно, объявит об аннексии оккупированных территорий Украины 30 сентября. Завершение "референдумов" является последним условием для этого.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что путин, вероятно, сделает это заявление перед или во время выступления в обеих палатах российского парламента в пятницу, 30 сентября. Путин придерживался подобного подхода, когда он незаконно аннексировал украинский Крым в 2014 году: фиктивный "референдум", за которым последовал президентский указ о признании и договоре о присоединении, который федеральное собрание россии официально одобрило в течение пяти дней после фиктивного крымского "референдума",

– заявили аналитики.

Ранее ISW прогнозировала, что путин аннексирует оккупированную украинскую территорию до 1 октября или вскоре после этого, чтобы сделать возможной мобилизацию украинских гражданских к российским военным в обычном осеннем цикле призыва.

"Результаты" псевдореферендумов в Украине

Так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ДНР": за "вхождение в состав россии" – 99,23% голосов.

Так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ЛНР": за "вхождение в состав россии" – 98,42% голосов.

Оккупирована территория Запорожской области: за "вхождение в состав россии" – 93,11% голосов.

Оккупирована территория Херсонской области: за "вхождение в состав россии" - 87,05% голосов.

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