Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що колаборанти зацікавлені в якихось гарантіях, адже між ними часто виникають тертя.

Читайте також Перестали кошмарити людей і відкрили "дільниці": чим закінчується "референдум" у Херсоні

Чого хочуть херсонські колаборанти після "референдуму"

Молчанов зазначив, що колаборанти всіляко демонструють, що вони очікують приєднання окупованої території Херсонської області до росії.

Але я думаю, якщо не буде приєднання, а буде "херсонська народна республіка", дехто з них не дуже й засмутиться. Бо зможе нап'ясти нарешті картонну корону й оголосити себе вже главою держави,

– сказав херсонський активіст.

Мовиться, уточнив він, про сальдо, який має відповідні замашки й манію величі. Водночас колаборантам буде безпечніше саме приєднання до росії. Бо вони вже не перейматимуться тим, що їх можуть не пустити до росії, коли тікатимуть від ЗСУ, або засудять за якимись незрозумілими "законами" Херсонської області.

Бо, зауважив Молчанов, сальдо в декількох своїх "указах" посилався на "законодавство" Херсонської області, тобто на абсолютно неіснуючу нормативну базу.

Але сальдо посилався на таке. Що це дозволяє? Ті колаборанти середнього рівня, кого я знаю, неодноразово вже побували на підвалах,

– заявив він.

Їх, за словами активіста, не катували жорстоко, проте все ж – одному потиличників надавали, а до іншого струм підключили, але несильно. Цих колаборантів потім усе ж повертають, після чого ті продовжують вірою й правдою працювати на окупанта та на власну кишеню.

Між колаборантами виникають тертя

Молчанов зауважив, що колаборанти зацікавлені в якихось гарантіях. Адже між ними часом виникають конфлікти, внаслідок чого вони можуть просто перестріляти один одного.

Чи навести, наприклад, ЗСУ. Для цього є багато телеграм-ботів. Я впевнений, що вони саме це й роблять. Частина тієї інформації, завдяки якій їх нищать, надходить від самих окупантів, від колаборантів,

– розповів активіст.

Він додав, що колаборанти, звісно ж, роблять це не для того, щоб допомогти ЗСУ, а через те, що вони намагаються поховати один одного.

"Референдуми" на окупованих територіях: що відомо

23 вересня розпочались так звані референдуми на Херсонщині, Донеччині та інших регіонах. Демократичними ці "голосування" назвати важко. У Маріуполі, зокрема, людей ловили посеред вулиці й примушують "голосувати".

Росія продовжує проводити як псевдореферендуми, так і часткову мобілізацію. Окупанти ходять по квартирах на Донбасі й Запоріжжі у пошуках і "виборців", і чоловіків.

Чотирьох осіб підозрюють у колабораційній діяльності, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Найближчим часом їх оголосять у розшук.

До речі – окупанти на Херсонщині зганьбились заявами про "референдум": дивіться відео