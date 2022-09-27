Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Раніше повідомлялось, що окупанти повідомили про явку 90% на Луганщині, що фізично неможливо.

Цікаво Розмріялися: у росії заговорили про федеральний округ для анексованих українських земель

На Херсонщині відкрили "дільниці"

Молчанов зазначив, що в останній день божевілля, тобто "референдумів", окупанти припинили кошмарити людей, ходити по їхніх квартирах. Відкрили "дільниці", яких значно менше порівняно з тим, коли відбуваються вибори в Україні. Біля них немає скупчень, але якісь невідомі люди приходять, хоча не зрозуміло звідки вони знають, куди саме йти, адже ніяких запрошень не було.

Окупанти повідомляють, що вже проголосували 64% жителів Херсонщини. Утім не повідомляють, яка ж саме кількість. Хоча вони кажуть, що в росії проголосували 29 тисяч мешканців області, які виїхали туди. Хоча там будь-хто може сказати, що він херсонець,

– зауважив херсонський активіст.

Він додав, що раніше окупанти повідомляли про те, що в регіоні мешкає 750 тисяч виборці. Тож від цього числа вони й вираховують відсотки.

Є такі, хто голосує кілька разів

Херсонський активіст продовжив, що є й такі, хто голосував кілька разів. Зокрема, вихвалявся тим, що він зробив це аж 7 разів. Це відбувається тому, що немає ніякого перехресного контролю. Є примітивні списки, однак, якщо людина в них не записана, то її легко туди допишуть.

"Цікаво, що херсонська окупаційна адміністрація повідомляла, що всі члени комісії проінструктовані, щоб у жодному разі не допускати подвійного голосування, бо за це буде адміністративна відповідальність. При цьому, технічних засобів контролю в них немає ніяких", – наголосив він.

Окупантів легко буде спіймати на брехні

За словами Молчанова, після оголошення результатів окупантів буде легко впіймати на брехні. Україна буде повинна довести країнам Заходу про фіктивність цих "референдумів". До повномасштабного вторгнення на території області проживав 1 мільйон осіб. Кількість ВПО в Україні, й тих, херсонців, хто виїхав за межі країни, буде більшою, ніж кількість виборців, про яку скажуть росіяни.

Думаю, що після того, як вони вже озвучили кількість 64%, що б вони далі не робили, їх можна буде впіймати на брехні,

– підсумував херсонський активіст.

До теми – ЗМІ дізнались про нові плани путіна на анексію: дивіться відео

Псевдореферендуми на окупованих територіях: останні новини