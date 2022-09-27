Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Ранее сообщалось, что оккупанты сообщили о явке 90% в Луганской области, что физически невозможно.

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В Херсонской области открыли "участки"

Молчанов отметил, что в последний день безумия, то есть "референдумов", оккупанты прекратили кошмарить людей, ходить по их квартирам. Открыли "участки", которых гораздо меньше по сравнению с тем, когда проходят выборы в Украине. Около них нет скоплений, но какие-то неизвестные люди приходят, хотя не понятно, откуда они знают, куда именно идти, ведь никаких приглашений не было.

Оккупанты сообщают, что уже проголосовали 64% жителей Херсонщины. Впрочем, не сообщают, какое же самое количество. Хотя они говорят, что в россии проголосовали 29 тысяч жителей области, выехавших туда. Хотя там любой может сказать, что он херсонец,

– заметил херсонский активист.

Он добавил, что ранее оккупанты сообщали о том, что в регионе проживает 750 тысяч избирателей. Поэтому от этого числа они и рассчитывают проценты.

Есть такие, кто голосует несколько раз

Херсонский активист продолжил, что есть и голосовавшие несколько раз. В частности, хвастался тем, что он сделал это 7 раз. Это происходит потому, что нет никакого перекрестного контроля. Есть примитивные списки, однако, если человек у них не записан, то его легко туда допишут.

"Интересно, что херсонская оккупационная администрация сообщала, что все члены комиссии проинструктированы, чтобы ни в коем случае не допускать двойного голосования, потому что за это будет административная ответственность. При этом технических средств контроля у них нет никаких", – подчеркнул он.

Оккупантов легко будет поймать на лжи

По словам Молчанова, после объявления результатов оккупантов будет легко поймать на лжи. Украина будет должна доказать странам Запада о фиктивности этих "референдумов". До полномасштабного вторжения на территории области проживал 1 миллион человек. Количество ВПЛ в Украине и тех, кто выехал за пределы страны, будет больше, чем количество избирателей, о котором скажут россияне.

Думаю, что после того, как они уже озвучили количество 64%, что бы они дальше ни делали, их можно будет поймать на лжи,

– подытожил херсонский активист.

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