Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что коллаборанты заинтересованы в каких-то гарантиях, ведь между ними часто возникают трения.

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Чего хотят херсонские коллаборанты после "референдума"

Молчанов отметил, что коллаборанты всячески демонстрируют, что они ожидают присоединения оккупированной территории Херсонской области к россии.

Но я думаю, если не будет присоединения, а будет "херсонская народная республика", некоторые из них не очень расстроятся. Потому что сможет напялить наконец картонную корону и объявить себя уже главой государства,

– сказал херсонский активист.

Речь, уточнил он, о сальдо, у которого соответствующие замашки и мания величия. В то же время, коллаборантам будет безопаснее само присоединение к россии. Потому что они уже не будут беспокоиться о том, что их могут не пустить в россию, когда будут убегать от ВСУ, или засудят по каким-то непонятным "законам" Херсонской области.

Потому что, заметил Молчанов, сальдо в нескольких своих "указах" ссылался на "законодательство" Херсонской области, то есть на абсолютно несуществующую нормативную базу.

Но сальдо ссылался на такое. Что это позволяет? Те коллаборанты среднего уровня, кого я знаю, уже неоднократно побывали на подвалах,

– заявил он.

Их, по словам активиста, не пытали жестоко, однако все же – одному подзатыльников надавали, а к другому ток подключили, но несильно. Этих коллаборантов потом все же возвращают, после чего те продолжают верой и правдой работать на оккупанта и на свой карман.

Между коллаборантами возникают трения

Молчанов отметил, что коллаборанты заинтересованы в каких-либо гарантиях. Ведь между ними иногда возникают конфликты, в результате чего они могут просто перестрелять друг друга.

Или навести, например, ВСУ. Для этого есть много телеграм-ботов. Я уверен, что они именно это и делают. Часть той информации, благодаря которой их уничтожают, поступает от самих оккупантов, от коллаборантов,

– рассказал активист.

Он добавил, что коллаборанты, конечно, делают это не для того, чтобы помочь ВСУ, а потому, что они пытаются похоронить друг друга.

"Референдумы" на оккупированных территориях: что известно

23 сентября начались так называемые референдумы на Херсонщине, Донетчине и в других регионах. Демократическими эти "голосования" назвать сложно. В Мариуполе, в частности, людей ловили посреди улицы и заставляли "голосовать".

Россия продолжает проводить как псевдореферендумы, так и частичную мобилизацию. Оккупанты ходят по квартирам на Донбассе и Запорожье в поисках и "избирателей", и мужчин.

Четырех человек подозревают в коллаборационной деятельности, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В ближайшее время их объявят в розыск.

Кстати – оккупанты на Херсонщине опозорились заявлениями о "референдуме": смотрите видео