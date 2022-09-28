Все мужчины, которые не смогли выехать из оккупированных районов Херсона, должны всеми силами избегать российского "призова". Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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"Мобрезерв"

Активист отметил, что даже в разбомбленном россиянами Мариуполе есть гораздо больше сторонников россии, чем сейчас на Херсонщине. Поэтому оккупанты и коллаборанты ищут варианты, как вовлечь херсонцев в свои преступные военные формирования.

Сальдо сначала рассказывает, что херсонцев не будут призывать только добровольцев для какого-то батальона. В то же время рассылает письма руководителям коммунальных учреждений, которые перешли на сторону оккупантов или вновь назначенных на захваченные инфраструктурные объекты, чтобы сформировать "мобилизационный резерв" из своих сотрудников,

– объяснил Молчанов.

По его словам, такой циркуляр направили, в частности, на железную дорогу, водоканал, облэнерго и Херсонгаз.

"Количество не указано – оно в каждом предприятии разное. Сейчас им приказали определиться, кто из сотрудников критически необходим, а кто нет. Эти сотрудники преимущественно являются гражданами Украины. Они работают на этих предприятиях и не считают себя коллаборантами, хотя и могут работать на назначенных россией лиц, – добавил он.

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Варианты призыва

Молчанов подчеркнул, что россия "нарушит все возможные Женевские конвенции", если будет пытаться призвать херсонцев в ряды любых своих формирований, но "все к тому идет".

Я могу только посоветовать этим мужчинам бежать из Херсона до 1 октября, прятаться и бросать эти работы. Подавляющая часть коллективов предприятий – это мужчины всех возрастов, многие из них подпадут под возможную российскую мобилизацию.

– указал активист.

По его мнению, вне зависимости от того, будет ли эта территория "принята в состав россии" или ограничатся провозглашением "херсонской народной республики", Россия пока будет медлить с силовым присоединением региона, опасаясь повторения того сценария, который произошел в Харькове или на севере Донетчины.

"Может наступить момент, когда уже ничего не сделаешь, кроме ядерного оружия. По сценарию нового "квазиобразования", всех херсонцев объявят его "гражданами" и начнут искать и призывать. Из-за того, что нет списков избирателей и документации военкоматов, можно скрываться и не попадаться на глаза российским "мобилизаторам", – убежден собеседник.

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По его словам, по аналогии с другими оккупированными регионами, "призыв" в российскую армию будут проводить полиция и части росгвардии, "которые будут на это заточены".

"Поэтому получается, что прятаться можно довольно эффективно и долго, но для этого не нужно ходить на коммунальные предприятия, поскольку кто уйдет - станут первыми жертвами "мобилизации" в случае чего", – резюмировал Молчанов.

"Мобилизация" на оккупированной Херсонской области: что известно

Оккупанты могут объявить мобилизацию на временно оккупированных территориях Херсонской области. Они хотят забрать работников предприятий для работы на объектах критической инфраструктуры, а также выпускников военно-медицинских учебных заведений и врачей с опытом боевых действий.

Ранее местный гауляйтер Владимир Сальдо обещал, что жителей временно оккупированных территорий Херсонской области не будут забирать на фронт. Он утверждал, что владельцы российских паспортов в регионе не попадут на войну. Хотя могут это сделать "добровольно".

В то же время Украина упорно советует мужчинам до 35 лет, живущим в оккупации, уезжать оттуда. Это можно сделать по маршруту Крым – Грузия.

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