Вероятность воплощения на практике путинского блефа минимальна. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Эксперт отметил, что сегодня глава кремля продолжит заниматься ядерным блефом, угрожая ударами по Украине.

Я думаю, что он не откажется от этого блефа, а снова будет играть в эту игру. Вероятность того, что этот блеф реализуют – крайне невелика, но действительно, в этой ситуации очень трудно предсказывать новые приступы безумия у путина. Будем надеяться, что все-таки шансы на это невелики,

– объяснил оппозиционер.

По его словам, у российских ядерных сил есть жесткая инструкция, которая называется "защита от дурака".

"То есть защита от случайного срабатывания пуска и от какого-то импульсивного приказа. Я очень надеюсь, что эта "защита от дурака" сработает против главного дурака на планете сегодня, кем является владимир путин. Блеф будет, потому что ему ничего больше не остается", – добавил обозреватель.

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По его мнению, кремль будет продолжать забрасывать фронт телами российских граждан, поскольку ВСУ обрушивают российский фронт на Юге и Востоке Украины.

"Я не могу представить, как путин без ядерного блефа в дальнейшем будет "открывать рот". Он будет угрожать и говорить любую чушь об оккупированных территориях, что "это наши люди, наша земля, теперь их трогать нельзя", – резюмировал Яковенко.

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