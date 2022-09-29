В интервью сайту 24 канала бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заметил, что Украина на поле боя значительно эффективнее, чем россия.

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Экс-глава ЦРУ о контрнаступлении ВСУ

Дэвид Петреус убежден, что частичная мобилизация в россии не принесет для путина желаемого результата.

То, что украинские силы успешно контрнаступают, особенно на Востоке и Юге, Харьковщине, Луганщине и возле Херсона, – это очень мощное изменение в театре военных действий. Это фактически катастрофа для россии. И эти действия в динамике свидетельствуют только об одном – Украина на поле боя действует в разы эффективнее, чем гигантская россия. Это если сравнивать мобилизацию,

– сказал Петреус.

Он отметил, что то, по какой динамике сейчас движется Украина, свидетельствует о том, что в будущем украинцы смогут эффективно отвоевать все свои утраченные территории, которые россия захватила с 24 февраля, и, скорее всего, больше.

А вот в россии это уже третья или четвертая волна мобилизации, если считать все те предыдущие разы. Когда они мобилизовали и накапливали войска на украинской границе, или когда собирали мобилизованных по регионам, мне кажется, это просто нелепость какая-то – чтобы каждый регион или каждая область в российской федерации должна была выставить батальон. А это похоже, что было во время войны за независимость в США, когда каждый городок выставлял по вооруженному отряду. Но из этого всего не выйдет современная высокомобильная, обученная и мотивированная армия,

– заявил экс-глава ЦРУ.

Справка. Полное интервью с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом читайте по ссылке.

Интервью с бывшим директором ЦРУ и генералом США в отставке Дэвидом Петреусом: смотрите видео

Кремль сам настраивает россиян против себя

Петреус убежден, что объявление о частичной мобилизации в россии не принесет результата, поскольку для тренировок уходят месяцы. Также немаловажный момент – "сборная солянка" из совершенно разных регионов россии.

Он отметил, что кремль самостоятельно настраивает своих же людей против собственного государства.

Особенно когда люди видят нарушение практически всех обещаний власти – если говорить о сроках призыва и так далее. Это очень похоже на принудительный призыв к военно-морским силам, происходивший несколько веков назад. Когда по городам ходили вооруженные вербовщики и гребли абсолютно всю молодежь для службы. И это лишь малая часть того, что там происходит. И опять же, я вообще не думаю, что это хоть как-то может стать решающим,

– сказал он.

Он убежден, что это признак того, в каком страшном отчаянии находится сейчас путин. По мнению генерала, сейчас у Путина нет планирования или никакого прагматичного подхода, который мог бы изменить хотя бы что-то – это "акт отчаяния".