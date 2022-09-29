В інтерв'ю сайту 24 каналу колишній директор ЦРУ Девід Петреус зауважив, шо Україна на полі бою значно ефективніша, ніж росія.

До теми "Удар по довірі путіна": чи почали росіяни розуміти, що в Україні війна, а не "спецоперація"

Ексглава ЦРУ про контрнаступ ЗСУ

Девід Петреус переконаний, що часткова мобілізація в росії не принесе для путіна бажаного результату.

Те, що українські сили успішно контрнаступають, особливо на Сході та Півдні, на Харківщині, Луганщині й біля Херсона, – це дуже потужна зміна у театрі військових дій. Це, фактично, катастрофа для росії. І ці дії в динаміці свідчать лише про одне – Україна на полі бою діє в рази ефективніше, ніж велетенська росія. Це якщо порівнювати мобілізацію,

– сказав Петреус.

Він зауважив, що те, за якою динамікою зараз рухається Україна, свідчить про те, що в майбутньому українці зможуть ефективно відвоювати усі свої втрачені території, які росія захопила з 24 лютого, і, скоріше за все, більше.

А от у росії це вже третя або ж четверта хвиля мобілізації, якщо рахувати всі ті попередні рази. Коли вони мобілізували й накопичували війська на українському кордоні, чи коли збирали мобілізованих по регіонах, як на мене, це просто безглуздя якесь – щоб кожен регіон чи кожна область у російській федерації мала виставити батальйон. А це схоже на те, що було під час війни за незалежність у США, коли кожне містечко виставляло по озброєному загону. Але з цього всього не вийде сучасна високомобільна, навчена і вмотивована армія,

– заявив ексглава ЦРУ.

Довідка. Повне інтерв'ю з колишнім директором ЦРУ Девідом Петреусом читайте за посиланням.

Інтерв'ю з колишнім директором ЦРУ та генералом США у відставці Девідом Петреусом: дивіться відео

Кремль сам налаштовує росіян проти себе

Петреус переконаний, що оголошення про часткову мобілізацію в росії не принесе результату, оскільки для тренувань потрібні місяці. Також важливий момент – "збірна солянка" з абсолютно різних регіонів росії.

Він зауважив, що кремль самостійно налаштовує своїх же людей проти власної держави.

Особливо, коли люди бачать порушення практично всіх обіцянок влади – якщо казати про терміни призову і так далі. Це дуже схоже на примусовий призов до військово-морських сил, який відбувався кілька століть тому. Коли по містах ходили озброєні вербувальники й гребли абсолютно всю молодь для служби. І це лише мала частка з того, що там відбувається. І знову ж таки, я взагалі не думаю, що це хоч якось може стати вирішальним,

– сказав він.

Він переконаний, що це ознака того, в якому страшному розпачі перебуває зараз путін. На думку генерала, зараз у путіна немає планування або жодного прагматичного підходу, який би міг змінити хоча б щось – це "акт відчаю".