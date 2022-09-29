Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Раніше повідомлялось про те, як окупантам радять бинтувати рани лавашем.

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Значний удар по довірі до путіна

Гудков зазначив, що в росії був завданий значний удар по довірі до путіна від тих, хто його підтримував. Можливо, ці люди не в агресивній формі підтримували війну, але вважали, що вона допустима. Зараз частина цих людей змінює своє ставлення до війни.

Процес зміни суспільної свідомості йде безсумнівно. Питання лише в темпах і масовості цього протесту, однак можна говорити про мільйони, а то й десятки мільйонів людей,

– зауважив російський опозиційний політик.

Він додав, що у країні нині ситуація повної розгубленості й почавленості. Відчуття того, що підкрадається крах, усюди.

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Негативні настрої й ненависть до путіна

Російський опозиційний політик продовжив, що в російському суспільстві накопичилось достатньо негативних настроїв і навіть ненависті до путіна. До того ж серед еліти, а не простих людей. Однак влада поки контролює ситуацію, має достатньо сили для жорстких утисків.

"Поки немає у владі вібрацій і коливань. Цей фактор стримує. Влада демонструє певну єдність", – наголосив він.

На думку Гудкова, щойно почнуться ці коливання, а також певні руйнівні процеси серед силовиків, тоді народ і вийде. Зараз він цього зробити не може, бо йому протистоїть гігантська армія понад 1 мільйон осіб з величезними повноваженнями. Упоратись з нею народ нині не у змозі.

Щойно почнуться процеси всередині самої системи, армії, органів влади, щойно вони ослабнуть, ось тоді все й почнеться,

– підсумував російський опозиційний політик.

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