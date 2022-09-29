Усі хочуть позбутися відповідальності

Про це 24 каналу розказав соціально-політичний психолог Валентин Кім. За його словами, російські воєнкоми займаються саме цим. Вони хочуть якомога швидше набрати необхідну кількість мобілізованих, і зовсім не важливо – хто вони, звідки, чи підходять і так далі.

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Найголовніше – якомога швидше виконати формальне рішення і передати цих мобілізованих комусь далі "по етапу." Зняти з себе відповідальність, передати м'яча, передати пас і сказати: "Все, ми виконали",

– пояснив психолог.

Він зауважив, що у росії справді все відбувається, як "по етапу", бо мобілізація більше схожа на засудження.

"А далі ми бачимо, що ці мобілізовані йдуть пішки до пунктів збору, що вони їдуть п'яні, що їм не видають або в них забирають форму, або починають їм казати, що нічого не забиратимуть, але дають перелік, що необхідно з собою мати, впритул до бронежилетів, а, можливо, скоро і до зброї дійде", – продовжив Валентин Кім.

Величезна купа проблем виникає не лише під час набору мобілізованих, а й потім. Когось одразу відправляють на фронт, когось тримають, але відкрито кажуть, що ніякого навчання не буде, бо немає кому навчати. Адже виявилося, що навіть на тих навчаннях, де були присутні путін і шойгу, інструкторами працюють люди з погонами курсантів. Тобто немає штатних інструкторів, які здатні навчити все це величезне військо – система не готова.

До такого хаосу не були готові навіть пропагандисти

Це викликає питання – як країна, яка роками вкладала величезні гроші в оборонну сферу, може так провалити мобілізацію? Але Кім відповів – якщо хаотична держава має багато мільярдів, то виходить хаотична держава з величезною кількістю мільярдів. Від грошей вона не стає організованішою.

Він наголосив, що соціально-психологічної точки зору мобілізація, який виповнився тиждень, продемонструвала величезну кількість факапів та неготовність всіх систем. Розгубилися навіть симоньяни з соловйовими – вони не можуть нормально відпрацьовувати свої методички і починають звинувачувати усіх – і генштаб, і людей, які втікають за кордон, і самих мобілізованих.

Ця мобілізація – як маркер. Вона підкреслює всі негаразди радянської, так, не російської, а саме радянської системи, тому що багато чого там не змінювалось десятиліттями,

– підсумував психолог.

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