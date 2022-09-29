Все хотят избавиться от ответственности

Об этом 24 каналу рассказал социально-политический психолог Валентин Ким. По его словам, российские военкомы занимаются именно этим. Они хотят как можно скорее набрать необходимое количество мобилизованных, и совсем не важно – кто они, откуда, подходят ли и так далее.

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Самое главное – как можно скорее выполнить формальное решение и передать этих мобилизованных кому-то дальше "по этапу". Снять с себя ответственность, передать мяч, передать пас и сказать: "Все, мы выполнили",

– объяснил психолог.

Он отметил, что в россии действительно все происходит, как "по этапу", потому что мобилизация больше похожа на осуждение.

"А дальше мы видим, что эти мобилизованные идут пешком в пункты сбора, что они едут пьяные, что им не выдают или у них забирают форму, или начинают им говорить, что ничего не будут забирать, но дают перечень, что необходимо с собой иметь, вплоть до бронежилета, а, возможно, скоро и до оружия дойдет", – продолжил Валентин Ким.

Огромная куча проблем возникает не только при наборе мобилизованных, но и потом. Кого сразу отправляют на фронт, кого держат, но открыто говорят, что никакой учебы не будет, потому что некому учить. Ведь оказалось, что даже на учениях, где присутствовали путин и шойгу, инструкторами работают люди с погонами курсантов. То есть нет штатных инструкторов, способных научить все это огромное войско – система не готова.

К такому хаосу не были готовы даже пропагандисты

Это вызывает вопрос – как страна, которая годами вкладывала огромные деньги в оборонную сферу, может так провалить мобилизацию? Но Ким ответил – если у хаотического государства много миллиардов, то получается хаотическое государство с огромным количеством миллиардов. От денег оно не становится более организованной.

Он отметил, что с социально-психологической точки зрения начавшаяся неделю назад мобилизация продемонстрировала огромное количество факапов и неготовность всех систем. Растерялись даже симоньяны с соловьевыми – они не могут нормально отрабатывать свои методички и начинают обвинять всех – и генштаб, и убегающих за границу людей и самих мобилизованных.

Эта мобилизация – как маркер. Она подчеркивает все невзгоды советской, да, не российской, а именно советской системы, потому что многое там не менялось десятилетиями,

– подытожил психолог.

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