По данным военной разведки Украины, под призыв в россии попали тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса. Тем не менее, на видео в основном можно увидеть представителей так называемой "глубинки".

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Массовые драки и песни о сталине или мобилизация "по-российски"

В ВСУ точно описали видео о частичной мобилизации россиян, назвав его "мороком". Иначе увиденное не опишешь.

На видео продемонстрирована нарезка с моментов принудительной "могилизации". Драки и пляски сопровождаются пением женщин. Должно заметить, что песня, которую выбрали россиянки является красноречивой и хорошо описывает происходящее:

Выпьем за "родину", выпьем за сталина, выпьем и снова нальем,

– хором поют женщины.

В конце видео, когда автобус с призывниками трогается, слышно вещую фразу: "Они все погибнут, все погибнут". Похоже, что россияне хорошо понимают, куда их отправляют и что их ждет.

Духовность "русского мира" какова она: смотрите видео

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Массовая "могилизация" в россии: последние новости

Кремлевские власти спешно набирают неподготовленных военных . В Москве сознательно отправляют солдат на верную гибель, чтобы на время компенсировать свои потери.

. В Москве сознательно отправляют солдат на верную гибель, чтобы на время компенсировать свои потери. Потенциальные призывники, молчавшие, когда их страна совершала зверства в Украине, теперь в панике ищут способы уклониться от мобилизации. Мужчины калечатся, а некоторые из них укорачивают себе возраст.

от мобилизации. Мужчины калечатся, а некоторые из них укорачивают себе возраст. Между тем ВСУ зафиксировали первого россиянина, которого мобилизовали на фронт с 21 сентября. Мужчина сразу сдался в плен украинским защитникам.

Обратите внимание – эксклюзив о мобилизации из российской казармы: смотрите видео