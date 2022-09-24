Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, россияне начинают наконец-то понимать, чем для них это может закончиться.

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Протесты, побег или тюрьма: как россиянам избежать мобилизации

Другое дело, что их всех тоже упакуют и это не остановит мобилизацию. Но это хоть как-то защитит честь того, что в россии еще остались люди,

– отметил политтехнолог.

Кроме того, граждане страны-агрессора пытаются избежать мобилизации убегая с территории россии. Многие страны уже закрыли свои границы для россиян.

"Мне кажется, что было бы хорошо этих людей пускать в любые страны Европы, если они уже смогли убежать. И там сажать в лагеря для интернированных, чтобы после войны вернуть в россию ", – заметил Шейтельман.

Справка. Интернированное лицо – это человек, задержанный в какой-то стране и до окончания войны пребывающий в условиях ограниченной свободы.

Шейтельман объяснил, чтобы уничтожить одного российского военного западный мир тратит 500 тысяч евро. Такая сумма получается, если взять общую помощь Западу нашему государству и разделить на количество ликвидированных захватчиков. Следовательно, содержать россиян в лагере, по его мнению, гораздо дешевле.

У россиян есть еще один способ (избежать мобилизации – 24 канал), если их позвали в армию – можно отправиться в тюрьму,

– рассказал политтехнолог.

0,01% россиян выходит на протесты

По словам Шейтельмана, всего мобилизации в россии подлежит 25 миллионов человек. Впрочем, на протесты выходит гораздо меньше граждан страны-агрессора, вероятно, около 2,5 тысячи человек. То есть протестуют 0,01% от подлежащих призыву.

Какая может быть культура в стране, где 2,5 тысячи выходят протестовать, когда их отправляют убивать людей?

– подчеркнул Шейтельман.

Так, на протесты преимущественно выходят именно девушки. Мужчины же "спокойно садятся в автобус и едут на фронт убивать украинцев".