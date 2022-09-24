Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, росіяни починають нарешті розуміти, чим для них це може закінчитися.

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Протести, втеча або в'язниця: як росіянам уникнути мобілізації

Інша річ, що їх всіх теж запакують і це не зупинить мобілізацію. Але це хоча б якось захистить честь того, що у росії ще залишились "люди",

– зазначив політтехнолог.

Крім того, громадяни країни-агресорки намагаються уникнути мобілізації тікаючи з території росії. Чимало країн вже закрили свої кордони для росіян.

"Мені здається, що було б гарно цих людей пускати у будь-які країни Європи, якщо вони вже змогли втекти. І там саджати в табори для інтернованих, щоб після війни повернути в росію", – зауважив Шейтельман.

Довідка. Інтернована особа – це людина, що була затримана в якійсь країні й до закінчення війни перебуває в умовах обмеженої свободи.

Шейтельман пояснив, щоб знищити одного російського військового західний світ витрачає 500 тисяч євро. Така сума виходить, якщо взяти загальну допомогу Заходу нашій державі та розділити та кількість ліквідованих загарбників. Отже, утримувати росіян у таборі, на його думку, значно дешевше.

У росіян є ще один спосіб (уникнути мобілізації – 24 канал), якщо їх покликали до армії – можна відправитися у в'язницю,

– розповів політтехнолог.

0,01% росіян виходить на протести

За словами Шейтельмана, загалом мобілізації в росії підлягає 25 мільйонів осіб. Втім, на протести виходить значно менше громадян країни-агресорки, ймовірно, близько 2,5 тисячі осіб. Тобто протестують 0,01% від тих, хто підлягає призову.

Яка може бути культура у країні, де 2,5 тисячі виходять протестувати, коли їх відправляють вбивати людей?,

– наголосив Шейтельман.

Так, на протести переважно виходять саме дівчата. Чоловіки ж "спокійно сідають в автобус та їдуть на фронт вбивати українців".