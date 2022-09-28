За даними воєнної розвідки України, під призов у росії потрапили тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу. Проте, на відео в основному можна побачити представників так званої "глубінки".

До теми Смерть за фюрера: чи зможе путін зібрати мільйонне військо і як мобілізація вплине на хід війни

Масові бійки й пісні про сталіна або мобілізація "по-російськи"

У ЗСУ влучно описали відео про часткову мобілізацію росіян, назвавши його "мороком". Інакше побачене не опишеш.

На відео продемонстровано нарізку з моментів примусової "могилізації". Бійки та танці супроводжуються співом жінок. Мусимо зауважити, що пісня, яку обрали росіянки є промовистою і добре описує те, що відбувається:

Вип'ємо за "родіну", вип'ємо за сталіна, вип'ємо і знову наллємо,

– хором співають жінки.

У кінці відео, коли автобус з призовниками рушає, чуємо віщу фразу: "Вони всі загинуть, усі загинуть". Схоже, що росіяни добре розуміють, куди їх відправляють і що на них чекає.

Духовність "русского міра" якою вона є: дивіться відео

Читайте також Мобілізацію це не зупинить, – політтехнолог припустив, як далі розгортатимуться події в росії

Масова "могилізація" в росії: останні новини

Кремлівська влада поспіхом набирає непідготовлених військових . У москві свідомо відправляють солдатів на вірну загибель, щоб на певний час компенсувати свої втрати.

. У москві свідомо відправляють солдатів на вірну загибель, щоб на певний час компенсувати свої втрати. Потенційні призовники, які мовчали, коли їхня країна чинила звірства в Україні, тепер у паніці шукають способи ухилитися від мобілізації. Чоловіки калічаться, а деякі з них укорочують собі віку.

від мобілізації. Чоловіки калічаться, а деякі з них укорочують собі віку. Тим часом ЗСУ зафіксували першого росіянина, якого мобілізували на фронт з 21 вересня. Чоловік одразу здався у полон українським захисникам.

Зверніть увагу – ексклюзив про мобілізацію з російської казарми: дивіться відео