Про це розповіли у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm. Зазначили, що росіяни шукають способи, як калічити себе.

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"Найхитріші з них – просто замовляють собі позитивні тести на ВІЛ/СНІД. Деякі добровільно йдуть в тюрму", – сказали у розвідувальній спільноті.

Росіяни нищать себе, а не владу

В InformNapalm зазначили, що росіяни краще калічитимуть себе, ніж виходитимуть на антисистемні акції проти влади та чинитимуть спротив силовикам. До таких дій вдаються навіть у москві. Це, як пояснюють у спільноті, доводить, що росіяни взагалі не готові до опору.

Вони ладні самознищуватись, але при цьому бояться чинити спротив, воювати проти системи, яка довела їх до думок про самознищення, – наголосили у спільноті.

Як реагують на мобілізацію

У Кабардино-Балкарії чоловік, якого мобілізували, помер на плацу. Його не встигли відправити на фронт. У мережі опублікували відео, як намагаються реанімувати мобілізованого.

Чоловік помер перед відправленням на війну: дивіться відео

Крім цього, у Москві чоловік на ім'я Олександр стрибнув з 9 поверху через депресію після оголошення часткової мобілізації. Його родичі зазначили, що він не отримував повістки з військкомату, але дуже боявся потрапити на війну.

Зверніть увагу – як відбувається мобілізація у росії: дивіться відео