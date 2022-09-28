После того, как на границе с Грузией в россии установили мобильный военкомат, такой же установили на границе с Финляндией. Об этом сообщают российские СМИ.

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На границе с Финляндией установили пункт вручения повесток

В Выборгском районе Ленинградской области в пункте пропуска Торфьяновка на границе с Финляндией заработал мобильный пункт призыва на военную службу.

В местной администрации сообщают, что в мобильном пункте вручают повестки тем гражданам, кто подлежит "частичной мобилизации", а остальные якобы могут там самостоятельно записаться добровольцами на военную службу по контракту.

Местные же в телеграм каналах подозревают, что повестки будут вручать кому-либо, кого будут разворачивать на границе Финляндии. Поэтому призывают уклоняющихся выбирать другой путь.

Накануне подобный военкомат появился на границе с Грузией

На днях такой мобильный военкомат появился на российско-грузинской границе в районе КПП Верхний Ларс. Там наблюдаются самые большие очереди на выезд из страны агрессора – люди стоят в очереди по 40 – 50 часов.

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