Після того, як на кордоні з Грузією у росії встановили мобільний військкомат, такий же встановили на кордоні з Фінляндією. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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На кордоні з Фінляндію встановили пункт вручення повісток

У Виборзькому районі Ленінградської області у пункті пропуску Торф'янівка на кордоні з Фінляндією запрацював мобільний пункт призову на військову службу.

У місцевій адміністрації повідомляють, що у мобільному пункті вручають повістки тим громадянам, хто підлягає "частковій мобілізації", а решта нібито може там самостійно записатися добровольцями на військову службу за контрактом.

Натомість місцеві у телеграм каналах підозрюють, що повістки вручатимуть будь-кому, кого розвертатимуть на кордоні Фінляндії. Тож закликають ухилянтів обирати інший шлях.

Напередодні подібний військкомат з'явився на кордоні з Грузією

Днями такий мобільний військкомат з'явився на російсько-грузинському кордоні в районі КПП Верхній Ларс. Саме там спостерігаються найбільші черги на виїзд з країни агресорки – люди стоять у черзі по 40 – 50 годин.

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