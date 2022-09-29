Через семь дней после того, как президент владимир путин объявил о частичной мобилизации, произошел значительный отток россиян, стремившихся избежать призыва. Об этом сообщают британские разведчики.

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Россияне бегут от мобилизации

Точные цифры уклоняющихся неизвестны. Они, вероятно, превышают количество общих сил вторжения, которые россия направила в феврале 2022 года.

В разведке отметили, что среди тех, кто пытается уехать из россии, большая часть обеспеченных и хорошо образованных людей.

От мобилизации из россии убегают лучшие "мозги"

В британской разведке подчеркнули, что в сочетании с резервистами, которых мобилизируют внутренние экономические последствия уменьшения количества рабочих рук и ускорения "утечки мозгов", вероятно, будут становиться все более существенными.

Как россияне боятся мобилизации

Россияне готовы платить от 21 000 до 27 000 долларов за место на частном самолете, чтобы сбежать из страны из-за частичной мобилизации.

Также на границе с Финляндией и Казахстаном образовались километровые пробки. Россияне боятся оставаться в стране из-за мобилизации.

Кстати, в россии хотят отдавать мобилизованным авто, которые уклонисты бросили на границе.

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