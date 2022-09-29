За сім днів після того, як президент владімір путін оголосив про часткову мобілізацію, відбувся значний відтік росіян, які прагнули уникнути призову. Про це повідомляють британські розвідники.

До теми Росіяни платять по 27 тисяч за місце на приватних літаках, аби втекти від мобілізації, – ЗМІ

Росіяни тікають від мобілізації

Точні цифри ухилянтів невідомі. Вони, ймовірно, перевищують кількість загальних сил вторгнення, які росія направила в лютому 2022 року.

У розвідці зазначили, що серед тих, хто намагається виїхати з росії, більша частка забезпечених і добре освічених людей.

Від мобілізації з росії тікають найкращі "мізки"

У британській розвідці наголосили, що у поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішні економічні наслідки зменшення кількості робочих рук і прискорення "витоку мізків", ймовірно, ставатимуть дедалі суттєвішими.

Як росіяни бояться мобілізації

Росіяни готові платити від 21 000 до 27 000 доларів за місце на приватному літаку, щоб втекти з країни через часткову мобілізацію.

Також на кордоні з Фінляндією та Казахстаном утворилися кілометрові затори. Росіяни бояться залишатися у країні через мобілізацію.

До речі, у росії хочуть віддавати мобілізованим авто, які ухилянти кинули на кордоні.

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