Речник держдуми запропонував передати автомобілі сім'ям учасників війни проти України. Про це повідомили росЗМІ.

Важливо Чи хочуть поляки приймати росіян, які тікають від мобілізації: результати опитування

У росії вже є перелік людей, які виїхали

За словами володіна, з 21 вересня складаються списки тих, хто залишає росію. Він впевнений, що росіяни, які "втікають" від мобілізації, потім повернуться до росії.

Пересидять час, який їх налякав, стануть у черзі назад через кордон,

– заявив він.

Істерика громадян через мобілізацію

У Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm розповіли, що росіяни не реагували на звірства своїх військових, проте не погоджуються з мобілізацією. Вони краще калічитимуть себе, ніж виходитимуть на протести проти влади.

У Кабардино-Балкарії чоловік, якого мобілізували, помер на плацу. Навіть не доїхав на фронт. А у Москві чоловік на ім'я Олександр вистрибнув з 9 поверху через депресію після оголошення часткової мобілізації.

Росіян ніхто не чекає за кордоном: де обмежили в'їзд

У Польщі запровадили обмеження на в'їзд росіянам. Відповідне рішення ухвалили після домовленостей між Польщею, Естонією, Литвою та Латвією. Це може вплинути на путінський режим.

У Фінляндії ввели обмеження на в'їзд та візи для громадян росії. Таке рішення влада назвала принциповим. Причиною є те, що росіяни шкодять міжнародному іміджу Фінляндії.

У МЗС Чехії заявили, що ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обов'язок, запроваджений його власною державою, не відповідає умовам отримання гуманітарної візи.

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