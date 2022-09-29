Новые бойцы армии россии не имели должной военной военной подготовки , что и приведет к их большим потерям в будущем. Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

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Куда россия бросила мобилизованную

Советник главы ОП отметил, что первые мобилизованные в сентябре российские кафиры уже находятся на линии фронта в Украине.

Их немного, но этот контингент напихали в подразделения в районе Сватового и Харьковской области , где нужно затыкать "дыры". Большинство подойдет недели через две. Все потому, что длинная "доставка", поскольку их свозят со всей россии,

– объяснил Арестович.

По его словам, у этих бойцов не будет нормальной военной военной подготовки, поскольку у России не будет для того ресурсов .

"Дадут стрельнуть пару раз, бросят гранату. И то – вряд ли. Надо 200 тысяч гранат потратить на учебные броски – это многовато. После этого все – вперед, и с песней – в бой", – добавил обозреватель.

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Масштабы "солдатского мяса"

Арестович считает, что россияне будут пытаться привлекать мобилизованные "волны".

Первая волна будет 60-90 тысяч. Общая численность российских войск, которая заходила в Украину в феврале, включая квазиреспублики, – это 320 тысяч человек . Сейчас их менее 150 тысяч . Они даже "группировку вторжения" не возобновят. С тех пор оккупанты стали гораздо слабее: авиация практически не летает, ракеты потрачены,

– указал советник.

По его мнению, в то же время ВСУ стали сильнее , что вносит свои коррективы в такой процесс .

"ВСУ стало больше, продолжается подготовка, они стали злее - с победами и западным вооружением. Эти 90 тысяч для ВСУ - это как смазка для штыка . Они вообще ничего не изменят", - убежден собеседник.

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По его словам, новых "бойцов" кафиры будут применять как расходный материал .

"Ни о каких "мешках" не пойдет – их собирать не будут успевать, так как здесь кадровые "элитные" части не собирали. В кремле уже списали мысленно первую волну. Там логика, что они сейчас погибнут и дадут время на более профессиональную и качественную подготовку второй " и третьей волны . Но этого не будет просто потому, что нет ресурсов ", - подчеркнул Арестович.

Он констатировал, что такие необдуманные решения Россия уже принимала неоднократно .

"Они делают все глупости, которые только можно сделать. Я когда думаю, какую глупость они могут сделать, они делают такую же, но только в квадрате", – резюмировал советник руководителя Офиса Президента.

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