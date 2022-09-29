Нові бійці армії росії не мали належний військовий вишкіл, що й призведе до їхніх великих втрат в майбутньому. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович.
Зверніть увагу У літній формі та без їжі: як путін відправлятиме на фронт десятки тисяч мобілізованих росіян
Куди росія кинула мобілізованих
Радник голови ОП зазначив, що перші мобілізовані у вересні російські окупанти уже перебувають на лінії фронту в Україні.
Їх небагато, але цей контингент напхали до підрозділів у районі Сватового та Харківської області, де треба затикати "дірки". Більшість підійде тижнів через два. Все тому, що довга "доставка", оскільки їх звозять з усієї росії,
– пояснив Арестович.
За його словами, у цих бійців не буде нормального військового вишколу, позаяк росія не матиме для того ресурсів.
"Дадуть стрільнути пару разів, кинуть гранату. І то – навряд. Треба 200 тисяч гранат витратити на навчальні кидки – це забагато. Після цього все – вперед, і з піснею – в бій", – додав оглядач.
Коли російські мобілізовані почнуть масово прибувати до України: дивіться відео
Масштаби "солдатського м'яса"
Арестович вважає, що росіяни намагатимуться залучати мобілізованих "хвилями".
Перша хвиля буде 60-90 тисяч. Загальна чисельність російських військ, яка заходила до України у лютому, включаючи квазіреспубліки, – це 320 тисяч осіб. Нині їх менш як 150 тисяч. Вони навіть "угруповання вторгнення" не відновлять. З того часу окупанти стали набагато слабшими: авіація практично не літає, ракети витрачені,
– вказав радник.
На його думку, водночас ЗСУ стали сильнішими, що вносить свої корективи у такий процес.
"ЗСУ побільшало, триває підготовка, вони стали злішими – з перемогами та західним озброєнням. Ці 90 тисяч для ЗСУ – це як мастило для багнета. Вони взагалі нічого не змінять", – переконаний співрозмовник.
Читайте також Масова мобілізація в росії: які ризики це провокує на лінії фронту для кожної зі сторін
За його словами, нових "бійців" окупанти застосовуватимуть як розхідний матеріал.
"Ні про які "мішки" не йтиметься – їх збирати не встигатимуть, позаяк тут кадрові "елітні" частини не збирали. У кремлі вже списали подумки першу хвилю. Там логіка, що вони зараз загинуть й дадуть час на більш професійну та якісну підготовку другої та третьої хвиль. Але цього не буде просто тому, що немає ресурсів", – підкреслив Арестович.
Він констатував, що такі необдумані рішення росія вже приймала неодноразово.
"Вони роблять усі дурниці, які тільки можна зробити. Я коли думаю, яку дурість вони можуть зробити, вони роблять таку саму, але тільки у квадраті", – резюмував радник керівника Офісу Президента.
Вас також може зацікавити – путін відправить до білорусі 20 тисяч мобілізованих: дивіться відео
Ситуація у росії: що відомо
- 21 вересня глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
- Найбільші мітинги у ці дні відбуваються на російській частині Кавказу, зокрема у Дагестані. Учасники протестів вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести.
- Путін розуміє, що позиції росії на Кавказі досить хиткі і його влада в регіоні добігає кінця. Тож перед тим, як врешті втратити там контроль, намагається розсварити кавказькі народи. Він наказав кадирову придушити протести у Дагестані.