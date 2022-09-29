Нові бійці армії росії не мали належний військовий вишкіл, що й призведе до їхніх великих втрат в майбутньому. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович.

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Куди росія кинула мобілізованих

Радник голови ОП зазначив, що перші мобілізовані у вересні російські окупанти уже перебувають на лінії фронту в Україні.

Їх небагато, але цей контингент напхали до підрозділів у районі Сватового та Харківської області, де треба затикати "дірки". Більшість підійде тижнів через два. Все тому, що довга "доставка", оскільки їх звозять з усієї росії,

– пояснив Арестович.

За його словами, у цих бійців не буде нормального військового вишколу, позаяк росія не матиме для того ресурсів.

"Дадуть стрільнути пару разів, кинуть гранату. І то – навряд. Треба 200 тисяч гранат витратити на навчальні кидки – це забагато. Після цього все – вперед, і з піснею – в бій", – додав оглядач.

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Масштаби "солдатського м'яса"

Арестович вважає, що росіяни намагатимуться залучати мобілізованих "хвилями".

Перша хвиля буде 60-90 тисяч. Загальна чисельність російських військ, яка заходила до України у лютому, включаючи квазіреспубліки, – це 320 тисяч осіб. Нині їх менш як 150 тисяч. Вони навіть "угруповання вторгнення" не відновлять. З того часу окупанти стали набагато слабшими: авіація практично не літає, ракети витрачені,

– вказав радник.

На його думку, водночас ЗСУ стали сильнішими, що вносить свої корективи у такий процес.

"ЗСУ побільшало, триває підготовка, вони стали злішими – з перемогами та західним озброєнням. Ці 90 тисяч для ЗСУ – це як мастило для багнета. Вони взагалі нічого не змінять", – переконаний співрозмовник.

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За його словами, нових "бійців" окупанти застосовуватимуть як розхідний матеріал.

"Ні про які "мішки" не йтиметься – їх збирати не встигатимуть, позаяк тут кадрові "елітні" частини не збирали. У кремлі вже списали подумки першу хвилю. Там логіка, що вони зараз загинуть й дадуть час на більш професійну та якісну підготовку другої та третьої хвиль. Але цього не буде просто тому, що немає ресурсів", – підкреслив Арестович.

Він констатував, що такі необдумані рішення росія вже приймала неодноразово.

"Вони роблять усі дурниці, які тільки можна зробити. Я коли думаю, яку дурість вони можуть зробити, вони роблять таку саму, але тільки у квадраті", – резюмував радник керівника Офісу Президента.

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