Таку думку 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, окупанти вже майже пів року вели приховану мобілізацію.

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Майже всіх, хто мав реальний бойовий досвід та входив до оперативного резерву, вже спробували залучити на війну. Тому дуже сумнівно, що вони знайдуть реально боєздатних чоловіків.

Згадайте, коли ми говорили про БАРК (бойовий активний резерв країни; російською – БАРС – 24 канал). Це – їхні резервісти. Вони вже перелопатили всіх, кого могли, і вмовили підписати контракт. Там лишилися лише ті, хто встояв перед російськими вербувальниками. Тому вони гребуть усіх,

– зазначив Жданов.

Навіть по відео видно, що до російських військкоматів йде не молодь, а літні люди, які отримали повістки з різних причин. Такі цікаві ролики приходили з бурятії та якутії. Жданов наголошує, що ці заходи варто сприймати як загальну мобілізацію в росії.

Після бойової підготовки нові "мобіки" можуть з'явитися на фронті вже десь через три місяці. Але вони не будуть належно готові.

"Скільки б вони не проходили злагодження, діло в тому, що після 40 років в людини є проблеми зі здоров'ям. І витримувати такі навантаження важко. Їх не триматимуть в теплих казармах, а в польових таборах. А росія північніше розташована, зими там холодніші. Такі умови, вік, наявні хвороби… Там не найкращий контингент буде. Його якість буде дуже низька",– зазначив Жданов.

Чому деякі європейські країни готові пускати росіян, які тікають від мобілізації

Європа не має чіткої позиції щодо росіян, які хочуть втекти від мобілізації. До прикладу, у країнах Балтії чітко заявили, що не видаватимуть віз таким громадянам. Особливо цікаво висловився міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанемец. Він назвав вторгнення росії в Україну "колективною відповідальністю російських громадян" та висловив сподівання, що це посилить невдоволення (владою – 24 канал) серед населення росії. Утім, у Німеччині готові приймати таких росіян.

На думку Жданова, деякі європейські країни діятимуть тут досить прагматично для себе. Раніше в Європу їздили досить заможні росіяни. Тому їм вигідно завезти в країну людей, які витрачатимуть там гроші.

Росіяни завжди приїздили до Європи та інших країн з грішми – як туристи, на шопінг. Тому вони розраховують, що приїдуть заможні люди з грошима. Хто може дозволити купити собі квиток до ЄС? Тільки людина з грішми. На це вони розраховують,

– вважає Жданов.

Не надто якісний контингент – Жданов про нових мобілізованих в росії: дивіться відео

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