російська військова логістика має низку особливостей, які ускладнюють і без того критичне становище окупантів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що вздовж всієї лінії фронту ЗСУ намагаються контролювати логістику ворога до 50 – 60 кілометрів.

Сьогодні гарантовано до 50 кілометрів Україна намагається контролювати логістику російських військ. На деяких напрямках нам це вдається дуже вдало: зокрема, на Херсонському напрямку по річці Дніпро контролюємо всю логістику того угруповання, яке знаходиться на правому березі,
– пояснив фахівець.

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За його словами, для росіян головним засобом логістики є залізниця.

"Вони не вміють воювати без залізниці – у них одразу постають проблеми з перекиданням сил і засобів. росіяни одразу тягнуть ешелони – боєприпасів, палива тощо. Все тому, що у них шалені витрати, вони не вміють економити та воюють "на повну", витрачаючи стільки резервів, скільки вважатимуть за потрібне", – додав Жданов.

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На його думку, з цієї причини окупанти просто не вміють по-іншому протистояти ЗСУ.

"Тому застосовують "вогневий вал" і тактику "випаленої землі". Це потребує шаленої витрати матеріально-технічних запасів", – резюмував експерт.

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