російська військова логістика має низку особливостей, які ускладнюють і без того критичне становище окупантів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Так працюють HIMARS: як ЗСУ знищили колону окупантів – потужне відео

Експерт зазначив, що вздовж всієї лінії фронту ЗСУ намагаються контролювати логістику ворога до 50 – 60 кілометрів.

Сьогодні гарантовано до 50 кілометрів Україна намагається контролювати логістику російських військ. На деяких напрямках нам це вдається дуже вдало: зокрема, на Херсонському напрямку по річці Дніпро контролюємо всю логістику того угруповання, яке знаходиться на правому березі,

– пояснив фахівець.

путін не вміє воювати без залізниці: дивіться відео

За його словами, для росіян головним засобом логістики є залізниця.

"Вони не вміють воювати без залізниці – у них одразу постають проблеми з перекиданням сил і засобів. росіяни одразу тягнуть ешелони – боєприпасів, палива тощо. Все тому, що у них шалені витрати, вони не вміють економити та воюють "на повну", витрачаючи стільки резервів, скільки вважатимуть за потрібне", – додав Жданов.

Читайте також Не лише HIMARS та Javelin: Пентагон оприлюднив список наданої Україні зброї та техніки

На його думку, з цієї причини окупанти просто не вміють по-іншому протистояти ЗСУ.

"Тому застосовують "вогневий вал" і тактику "випаленої землі". Це потребує шаленої витрати матеріально-технічних запасів", – резюмував експерт.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Збройні Сили України в останній тиждень розпочали активний наступ на певних бойових напрямках. Тож російські окупанти панікують, й намагаються нібито посилити бодай якісь ділянки.

росіяни підтягують живу силу та резерви від російського кордону вглиб Луганщини. Вони окопуються та готуються до оборони від Сватового до Троїцького.

Нині проти окупантів тривають важкі бої на багатьох напрямках, зокрема і на Луганщині.

11 вересня український прапор замайорів у селищі Піщане, що в Старобільському районі Луганської області.

Вас також може зацікавити – чи піде росія на загальну мобілізацію: дивіться відео