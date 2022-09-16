У Сватовому росіяни, ймовірно, зробили опорний пункт, щоб координувати свою оборону. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що після успішного контрнаступу на Харківщині, ЗСУ продовжують підготовку для наступних дій на Луганському напрямку.

Ми зараз формуємо плацдарм для подальшого контрнаступу. Це відбувається в районі міста Святогірськ – в напрямку на Сватове. ЗСУ будуть підходити до адмінмежі Луганської області та розвивати наступ в напрямку цього міста. Водночас ми підтискаємо російські війська в напрямку Лимана і Ямполя,
– пояснив фахівець.

За його словами, українські сили зі Святогірська створюють плацдарм на лівому березі річки Оскіл для подальшого розвитку наступу. На його думку, під час контрударів українських військових на Харківщині у росіян була просто паніка.

"Те ж саме ми бачили під Миколаєвом. Там йшли бої й перші ж наші контрудари змусили їх тікати до Херсона. Потім командири повертали війська назад – на ті позиції, які вони залишили. Тут відбулося те ж саме: зі Сватового вони втекли з переляку, а у Старобільську вони почали збирати речі. Потім командування оговталося і повернуло війська", – вважає Жданов.

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Він переконаний, що саме у Сватовому окупанти почали формувати опорний вузол для створення оборони вздовж річки Оскіл.

"Вони зараз перекидають туди війська та підкріплення. Там буде тилова база для забезпечення лінії оборони по Оскільському водосховищу", – резюмував експерт.

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