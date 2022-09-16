У Сватовому росіяни, ймовірно, зробили опорний пункт, щоб координувати свою оборону. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що після успішного контрнаступу на Харківщині, ЗСУ продовжують підготовку для наступних дій на Луганському напрямку.

Ми зараз формуємо плацдарм для подальшого контрнаступу. Це відбувається в районі міста Святогірськ – в напрямку на Сватове. ЗСУ будуть підходити до адмінмежі Луганської області та розвивати наступ в напрямку цього міста. Водночас ми підтискаємо російські війська в напрямку Лимана і Ямполя,

– пояснив фахівець.

За його словами, українські сили зі Святогірська створюють плацдарм на лівому березі річки Оскіл для подальшого розвитку наступу. На його думку, під час контрударів українських військових на Харківщині у росіян була просто паніка.

"Те ж саме ми бачили під Миколаєвом. Там йшли бої й перші ж наші контрудари змусили їх тікати до Херсона. Потім командири повертали війська назад – на ті позиції, які вони залишили. Тут відбулося те ж саме: зі Сватового вони втекли з переляку, а у Старобільську вони почали збирати речі. Потім командування оговталося і повернуло війська", – вважає Жданов.

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Він переконаний, що саме у Сватовому окупанти почали формувати опорний вузол для створення оборони вздовж річки Оскіл.

"Вони зараз перекидають туди війська та підкріплення. Там буде тилова база для забезпечення лінії оборони по Оскільському водосховищу", – резюмував експерт.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Збройні Сили України в останній тиждень розпочали активний наступ на певних бойових напрямках. Тож російські окупанти панікують, й намагаються нібито посилити бодай якісь ділянки.

росіяни підтягують живу силу та резерви від російського кордону вглиб Луганщини. Вони окопуються та готуються до оборони від Сватового до Троїцького.

Нині проти окупантів тривають важкі бої на багатьох напрямках, зокрема і на Луганщині.

11 вересня український прапор замайорів у селищі Піщане, що в Старобільському районі Луганської області.

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