У Сватовому росіяни, ймовірно, зробили опорний пункт, щоб координувати свою оборону. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Експерт зазначив, що після успішного контрнаступу на Харківщині, ЗСУ продовжують підготовку для наступних дій на Луганському напрямку.
Ми зараз формуємо плацдарм для подальшого контрнаступу. Це відбувається в районі міста Святогірськ – в напрямку на Сватове. ЗСУ будуть підходити до адмінмежі Луганської області та розвивати наступ в напрямку цього міста. Водночас ми підтискаємо російські війська в напрямку Лимана і Ямполя,
– пояснив фахівець.
За його словами, українські сили зі Святогірська створюють плацдарм на лівому березі річки Оскіл для подальшого розвитку наступу. На його думку, під час контрударів українських військових на Харківщині у росіян була просто паніка.
"Те ж саме ми бачили під Миколаєвом. Там йшли бої й перші ж наші контрудари змусили їх тікати до Херсона. Потім командири повертали війська назад – на ті позиції, які вони залишили. Тут відбулося те ж саме: зі Сватового вони втекли з переляку, а у Старобільську вони почали збирати речі. Потім командування оговталося і повернуло війська", – вважає Жданов.
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Він переконаний, що саме у Сватовому окупанти почали формувати опорний вузол для створення оборони вздовж річки Оскіл.
"Вони зараз перекидають туди війська та підкріплення. Там буде тилова база для забезпечення лінії оборони по Оскільському водосховищу", – резюмував експерт.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Збройні Сили України в останній тиждень розпочали активний наступ на певних бойових напрямках. Тож російські окупанти панікують, й намагаються нібито посилити бодай якісь ділянки.
- росіяни підтягують живу силу та резерви від російського кордону вглиб Луганщини. Вони окопуються та готуються до оборони від Сватового до Троїцького.
- Нині проти окупантів тривають важкі бої на багатьох напрямках, зокрема і на Луганщині.
- 11 вересня український прапор замайорів у селищі Піщане, що в Старобільському районі Луганської області.
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