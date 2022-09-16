В Сватово россияне, вероятно, сделали опорный пункт, чтобы координировать свою оборону. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт отметил, что после успешного контрнаступления в Харьковской области ВСУ продолжают подготовку для последующих действий на Луганском направлении.

Мы сейчас формируем плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Это происходит в районе города Святогорск – в направлении Сватово. ВСУ будут подходить к админгранице Луганской области и развивать наступление в направлении этого города. В то же время мы поджимаем русские войска в направлении Лимана и Ямполя,

– объяснил специалист.

По его словам, украинские силы из Святогорска создают плацдарм на левом берегу реки Оскол для дальнейшего развития наступления. По его мнению, во время контрударов украинских военных на Харьковщине у россиян была просто паника.

"То же самое мы видели под Николаевом. Там шли бои и первые наши контрудары заставили их бежать в Херсон. Затем командиры возвращали войска назад – на те позиции, которые они оставили. А в Старобельске они начали собирать вещи. Затем командование оправилось и вернуло войска", – считает Жданов.

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Он убежден, что именно в Сватово оккупанты начали формировать опорный узел для создания обороны вдоль реки Оскол.

"Они сейчас опрокидывают туда войска и подкрепления. Там будет тыловая база для обеспечения линии обороны по Оскольскому водохранилищу", – резюмировал эксперт.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Вооруженные Силы Украины в последнюю неделю начали активное наступление на определенных боевых направлениях. Поэтому российские оккупанты паникуют, и пытаются якобы усилить хоть какие-то участки.

россияне подтягивают живую силу и резервы от российской границы вглубь Луганщины . Они роются и готовятся к обороне от Сватово до Троицкого.

Сейчас против оккупантов продолжаются тяжелые бои во многих направлениях, в том числе и в Луганской области.

11 сентября украинский флаг развевался в поселке Песчаное, что в Старобельском районе Луганской области.

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