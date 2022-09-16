Більшу частину цих коштів США надали Україні з початку повномасштабного нападу 24 лютого. У списку вертольоти, боєприпаси та майже 40 видів іншої техніки.

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Пентагон оприлюднив список наданої Україні зброї

Загалом Сполучені Штати виділили близько 15,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена, у тому числі понад 15,1 мільярда доларів – з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення росії 24 лютого,

– повідомили у Пентагоні.

Там також додали, що безпекова допомога Сполучених Штатів Україні передбачає:

понад 1400 зенітних комплексів Stinger;

понад 8500 протитанкових систем Javelin;

понад 32 000 інших протитанкових систем;

понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 гаубиць калібру 155 міліметрів і до 806 000 калібру 155 міліметрів артилерійських снарядів;

2000 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

20 гаубиць калібру 105 міліметрів і 180 000 артилерійських снарядів калібру 105 міліметрів;

126 тактичних машин для буксирування гаубиць калібру 155 міліметрів;

22 тактичні машини для відновлення обладнання;

16 реактивних артилерійських систем високої мобільності та боєприпаси;

20 мінометних систем калібру 120 міліметрів та 85 000 снарядів калібру 120 міліметрів;

чотири машини командного пункту;

8 зенітно-ракетних систем (NASAMS) і боєприпаси;

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності HMMWV;

4 вантажівки та 8 причепів для перевезення важкої техніки;

200 бронетранспортерів M113;

40 протимінних транспортних засобів MaxxPro із захистом від мін і засідок з мінними роликами;

обладнання та системи для розмінування;

понад 10 тисяч гранатометів та стрілецької зброї;

понад 60 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

понад 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

орієнтовно 700 тактичних безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотники Puma;

15 безпілотників Scan Eagle;

безпілотні кораблі берегової оборони;

понад 50 протиартилерійських радарів;

4 протимінометні радіолокаційні станції;

безпілотні авіаційні системи протидії;

10 радіолокаційних станцій повітряного спостереження;

2 гарпунні системи берегової оборони;

18 прибережних та річкових патрульних катерів;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання для прибирання перешкод;

тактичні системи захищеного зв'язку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики, лазери, далекоміри;

комерційні супутникові знімки;

захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту;

100 бойових машин піхоти;

медичні засоби, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання;

засоби радіоелектронної боротьби;

польове обладнання, холодне спорядження та запасні частини;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні додаткові можливості для захисту.

Варто пригадати, що речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер заявив, що у Пентагоні сподіваються, що дві батареї NASAMS буде відправлено упродовж наступних 2 місяців. Ці системи ППО допоможуть Україні захиститися від небезпеки з повітря, зокрема від літаків, безпілотників та крилатих ракет.

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