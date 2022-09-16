Большую часть этих средств США предоставили Украине с начала полномасштабного нападения 24 февраля. В списке вертолеты, боеприпасы и около 40 видов другой техники.

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Пентагон обнародовал список предоставленного Украине оружия

В общей сложности Соединенные Штаты выделили около 15,8 миллиарда долларов на безопасностную помощь Украине с начала правления администрации Байдена, в том числе более 15,1 миллиарда долларов – с начала неспровоцированного и жестокого вторжения россии 24 февраля,
– сообщили в Пентагоне.

Там также добавили, что помощь в Соединенных Штатах Украины предусматривает:

  • свыше 1 400 зенитных комплексов Stinger;
  • более 8 500 противотанковых систем Javelin;
  • более 32 000 других противотанковых систем;
  • более 700 тактических беспилотных летательных систем SwitchBlade;
  • 126 гаубиц калибра 155 миллиметров и до 806 тысяч калибра 155 миллиметров артиллерийских снарядов;
  • 2 000 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
  • 20 гаубиц калибра 105 миллиметров и 180 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 миллиметров;
  • 126 тактических машин для буксировки гаубиц калибра 155 миллиметров;
  • 22 тактические машины для восстановления оборудования;
  • 16 реактивных артиллерийских систем высокой мобильности и боеприпасов;
  • 20 минометных систем калибра 120 миллиметров и 85 000 снарядов калибра 120 миллиметров;
  • четыре машины командного пункта;
  • 8 зенитно-ракетных систем (NASAMS) и боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • сотни бронированных многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности HMMWV;
  • 4 грузовика и 8 прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • 200 бронетранспортеров M113;
  • 40 противоминных транспортных средств MaxxPro с защитой от мин и засад с минными роликами;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • более 10 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;
  • более 60 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;
  • более 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;
  • ориентировочно 700 тактических беспилотных летательных комплексов Phoenix Ghost;
  • ракетные системы с лазерной наводкой;
  • беспилотники Puma;
  • 15 беспилотников Scan Eagle;
  • беспилотные корабли береговой обороны;
  • более 50 противоартиллерийских радаров;
  • 4 противоминометные радиолокационные станции;
  • беспилотные авиационные системы противодействия;
  • 10 радиолокационных станций воздушного наблюдения;
  • 2 гарпунные системы береговой обороны;
  • 18 прибрежных и речных патрульных катеров;
  • противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
  • взрывчатые вещества C-4, взрывные боеприпасы и взрывное оборудование для уборки помех;
  • тактические системы защищенной связи;
  • тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики, лазеры, дальномеры;
  • коммерческие спутниковые снимки;
  • защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • химические, биологические, радиологические, ядерные средства защиты;
  • 100 боевых машин пехоты;
  • медицинские средства, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование;
  • средства радиоэлектронной борьбы;
  • полевое оборудование, холодное снаряжение и запасные части;
  • финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить дополнительные возможности для защиты Украины.

Стоит вспомнить, что спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер заявил, что в Пентагоне надеются, что две батареи NASAMS будут отправлены в течение следующих 2 месяцев. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, включая самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

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