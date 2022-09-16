Большую часть этих средств США предоставили Украине с начала полномасштабного нападения 24 февраля. В списке вертолеты, боеприпасы и около 40 видов другой техники.

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Пентагон обнародовал список предоставленного Украине оружия

В общей сложности Соединенные Штаты выделили около 15,8 миллиарда долларов на безопасностную помощь Украине с начала правления администрации Байдена, в том числе более 15,1 миллиарда долларов – с начала неспровоцированного и жестокого вторжения россии 24 февраля,

– сообщили в Пентагоне.

Там также добавили, что помощь в Соединенных Штатах Украины предусматривает:

свыше 1 400 зенитных комплексов Stinger;

более 8 500 противотанковых систем Javelin;

более 32 000 других противотанковых систем;

более 700 тактических беспилотных летательных систем SwitchBlade;

126 гаубиц калибра 155 миллиметров и до 806 тысяч калибра 155 миллиметров артиллерийских снарядов;

2 000 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;

20 гаубиц калибра 105 миллиметров и 180 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 миллиметров;

126 тактических машин для буксировки гаубиц калибра 155 миллиметров;

22 тактические машины для восстановления оборудования;

16 реактивных артиллерийских систем высокой мобильности и боеприпасов;

20 минометных систем калибра 120 миллиметров и 85 000 снарядов калибра 120 миллиметров;

четыре машины командного пункта;

8 зенитно-ракетных систем (NASAMS) и боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;

20 вертолетов Ми-17;

сотни бронированных многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности HMMWV;

4 грузовика и 8 прицепов для перевозки тяжелой техники;

200 бронетранспортеров M113;

40 противоминных транспортных средств MaxxPro с защитой от мин и засад с минными роликами;

оборудование и системы для разминирования;

более 10 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;

более 60 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;

более 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;

ориентировочно 700 тактических беспилотных летательных комплексов Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерной наводкой;

беспилотники Puma;

15 беспилотников Scan Eagle;

беспилотные корабли береговой обороны;

более 50 противоартиллерийских радаров;

4 противоминометные радиолокационные станции;

беспилотные авиационные системы противодействия;

10 радиолокационных станций воздушного наблюдения;

2 гарпунные системы береговой обороны;

18 прибрежных и речных патрульных катеров;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

взрывчатые вещества C-4, взрывные боеприпасы и взрывное оборудование для уборки помех;

тактические системы защищенной связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики, лазеры, дальномеры;

коммерческие спутниковые снимки;

защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

химические, биологические, радиологические, ядерные средства защиты;

100 боевых машин пехоты;

медицинские средства, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование;

средства радиоэлектронной борьбы;

полевое оборудование, холодное снаряжение и запасные части;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить дополнительные возможности для защиты Украины.

Стоит вспомнить, что спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер заявил, что в Пентагоне надеются, что две батареи NASAMS будут отправлены в течение следующих 2 месяцев. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, включая самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

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