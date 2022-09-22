Такое мнение 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, оккупанты уже почти полгода вели скрытую мобилизацию.

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Почти всех, у кого реальный боевой опыт и кто входил в оперативный резерв, уже попытались привлечь на войну. Поэтому очень сомнительно, что они найдут реально боеспособных мужчин.

Вспомните, когда мы говорили о БАРС (боевой активный резерв страны). Это их резервисты. Они уже перелопали всех, кого могли, и уговорили подписать контракт. Там остались только те, кто устоял перед российскими вербовщиками. Поэтому они гребут всех,

– отметил Жданов.

Даже по видео видно, что в российские военкоматы идет не молодежь, а пожилые люди, получившие повестки по разным причинам. Такие интересные ролики приходили из бурятии и якутии. Жданов отмечает, что эти мероприятия следует воспринимать как всеобщую мобилизацию в россии.

После боевой подготовки новые "мобики" могут появиться на фронте уже через три месяца. Но они не будут должным образом готовы.

"Сколько бы они ни проходили слаженность, дело в том, что после 40 лет у человека есть проблемы со здоровьем. И выдерживать такие нагрузки трудно. Их не будут держать в теплых казармах, а в полевых лагерях. А россия севернее расположена, зимы там холоднее. Такие условия, возраст, имеющиеся болезни… Там не лучший контингент будет. Его качество будет очень низкое», – отметил Жданов.

Почему некоторые европейские страны готовы пускать россиян, бегущих от мобилизации

У Европы нет четкой позиции относительно россиян, которые хотят сбежать от мобилизации. К примеру, в странах Балтии четко заявили, что не будут выдавать виз таким гражданам. Особо интересно высказался министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаанемец. Он назвал вторжение россии в Украину "коллективной ответственностью российских граждан" и выразил надежду, что это усугубит недовольство (властью – 24 канал) среди населения россии. Впрочем, в Германии готовы принимать таких россиян.

По мнению Жданова, некоторые европейские страны будут действовать здесь достаточно прагматично для себя. Раньше в Европу ездили довольно состоятельные россияне. Поэтому им выгодно завезти в страну людей, которые будут тратить там деньги.

Россияне всегда приезжали в Европу и другие страны с деньгами – как туристы, на шоппинг. Поэтому они рассчитывают, что приедут состоятельные люди с деньгами. Кто может позволить купить себе билет в ЕС? Только человек с деньгами. На это они и рассчитывают,

– считает Жданов.

Не слишком качественный контингент, – Жданов о новых мобилизованных в россии: смотрите видео

Мобилизация в россии: главное