Найголовнішою дилемою для обох сторін є те, хто і як наступатиме на фронті найближчим часом. Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович.

Зверніть увагу Кремль планує приєднати до росії окуповані українські території: яка справжня мета путіна

Непрогнозований "дипломатичний туман"

Радник керівника ОП зазначив, що на сьогодні невідомо, які рішення ухвалять як Україна, так і Росія щодо своїх майбутніх дій у війні.

Для Москви важливо, як це все подати та що подати. Важливими є акценти, конкретний текст промови Путіна – одразу зрозуміємо, за яким сценарієм усе піде. Сценарій для Росії сьогодні дуже простий – це Північна Корея,

– пояснив Арестович.

На його думку, у Москві проведуть "приєднання" нових українських територій для того, щоб "підбити підсумки спецоперації" й "продати" народу думку, "що він не дарма помирав на фронтах й що не дарма їх зараз мобілізують".

"Центральне питання, яке цікавить Україну – чи продовжуватимуть вони наступ усіма цими "мобіками" з нових "приєднаних територій", – додав радник.

Читайте також У літній формі та без їжі: як путін відправлятиме на фронт десятки тисяч мобілізованих росіян

За його словами, одна справа, коли вони продовжують наступати, інша – коли лише обороняються.

"Завтра надвечір, в залежності від того, що вони скажуть і які "рухи тіла" зроблять, ми можемо мати якщо не відповідь, то намітки для відповіді. Поки що незрозуміло. Ми зараз "у вилці", тож не можемо сказати, як підуть далі події й ніщо передбачати поки не можна, бо зараз точка вибору для Кремля", – переконаний Арестович.

Про що скаже Путін 30 вересня: дивіться відео

Що робитиме Україна

Радник керівника ОП зауважив, що у Києві крім аналізу промови Путіна, досліджуватимуть реальні "рухи тіла", "про які зазвичай і так Україна вже знає".

Наше сценарне планування буде відповідним. Ми також побачимо це на засіданні РНБО, оскільки ми вже почули, що там будуть "фундаментальні" для України речі ухвалені. Президент Зеленський сказав, що росіяни жодного шматка нашої території не заберуть – у них це не вийде. Анонси гучні по обидва боки – побачимо, що буде,

– пояснив він.

Арестович вважає, що центральним питанням зараз для України є те, хто наступатиме або чи наступатимуть обидві сторони.

"Ще одне питання для України та Росії – як тісно пов'язані дії України із Заходом та його позицією щодо анексії. Це теж вкрай цікаве питання. Водночас у Кремлі можуть спробувати встановити статус-кво на лінії захоплених територій, але ЗСУ не зупиняться", – резюмував радник.

Вас також може зацікавити – хто зупинить ядерний шантаж Путіна: дивіться відео

Путін готує анексію захоплених українських земель: що відомо