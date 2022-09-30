Самой главной дилеммой для обеих сторон является то, кто и как будет наступать на фронте в ближайшее время. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

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Непрогнозируемый "дипломатический туман"

Советник руководителя ОП отметил, что на сегодняшний день неизвестно, какие решения примут как Украина, так и Россия относительно своих будущих действий в войне.

Для Москвы важно, как это все подать и что подать. Важны акценты, конкретный текст речи Путина – сразу поймем, по какому сценарию все пойдет. Сценарий для России сегодня очень прост – это Северная Корея,

– объяснил Арестович.

По его мнению, в Москве проведут "присоединение" новых украинских территорий для того, чтобы "подвести итоги спецоперации" и "продать" народу мнение, "что он не зря умирал на фронтах и что не зря их сейчас мобилизуют".

"Центральный вопрос, который интересует Украину – будут ли они продолжать наступление всеми этими "мобиками" с новых "присоединенных территорий", – добавил советник.

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По его словам, одно дело, когда они продолжают наступать, другое – когда только обороняются.

"Завтра под вечер, в зависимости от того, что они скажут и какие "телодвижения" сделают, мы можем иметь если не ответ, то наметки для ответа. Пока что непонятно. Мы сейчас "в вилке", поэтому не можем сказать, как пойдут дальше события и ничего предсказать пока нельзя, потому что сейчас точка выбора для Кремля", – убежден Арестович.

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Что будет делать Украина

Советник руководителя ОП отметил, что в Киеве помимо анализа речи Путина, будут исследовать реальные "телодвижения", "о которых обычно и так Украина уже знает".

Наше сценарное планирование будет соответствующим. Мы также увидим это на заседании СНБО, поскольку мы услышали, что там будут "фундаментальные" для Украины вещи приняты. Президент Зеленский сказал, что россияне ни одного куска нашей территории не заберут – у них это не получится. Анонсы громкие с обеих сторон – увидим, что будет,

– объяснил он.

Арестович считает, что центральным вопросом сейчас для Украины является то, кто будет наступать или будут ли наступать обе стороны.

"Еще один вопрос для Украины и России – как тесно связаны действия Украины с Западом и его позицией по аннексии. Это тоже крайне интересный вопрос. В то же время в Кремле могут попытаться установить статус-кво на линии захваченных территорий, но ВСУ не остановятся", – резюмировал советник.

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