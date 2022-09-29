Вместе с тем заинтриговал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сказал, что на заседании будет принято фундаментальное решение.

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Фундаментальные решения на заседании

По словам Данилова, 30 сентября будет заседать также Ставка верховного главнокомандующего. После нее состоится заседание СНБО.

Будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем завтра будем говорить на СНБО, и какие решения будем принимать,

– сказал Данилов.

Он пообещал, что общество обо всем проинформируют.

Последние заявления Данилова

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в СНБО сомневаюсь, что самопровозглашенный президент беларуси все же одобрит решение о нападении на Украину. Но если со стороны беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали.

По словам Данилова, аппарат СНБО разработал подробную инструкцию, как реагировать на вероятное применение россией тактического ядерного оружия. Однако даже такой сценарий не остановит Украину в обороне территорий.

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