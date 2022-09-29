Наступление на Украину с территории беларуси политики обсуждали и во время последней встречи, которая состоялась в Сочи. Киеву все известно о попытках путина приобщить Минск. Об этом секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов заявил в интервью.

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Не думаю, что Лукашенко примет такое решение (вторжение в Украину – 24 канала). Но если со стороны беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат ответ, на который не рассчитывали,

– заверил Данилов.

В беларуси готовятся принимать российскую технику

Белорусские активисты сообщили, что железная дорога в их стране предположительно готовится принимать эшелоны российской военной техники. В частности, по необходимости ремонтируют погрузочно-разгрузочные платформы и подготавливают автомобильные подходы к погрузочно-выгрузочным местам на станциях.

Для движения техники могут использовать 3 железнодорожных пограничных перехода. Речь идет о Красном – Осиновке, Злинке – Закопытье, Завережье – Езерище.

Из беларуси могут привлечь ДРГ

Военный Анатолий Штефан предупреждал об угрозе применения диверсионно-разведывательных групп с территории беларуси в Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. В то же время в Центре национального сопротивления сообщили, что в минск прибыли боевики из ПВК "лига". Они планируют организовывать провокации вдоль границы с Украиной.

Такие действия враг планирует, чтобы обвинить Украину в дестабилизации ситуации и осуществить мобилизацию в беларуси.

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