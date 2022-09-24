Оккупанты из чвк "лига" прибыли в столицу беларуси 20 сентября. Об этом стало известно Центру национального сопротивления от белорусского подполья.

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Наемникам привезли украинскую военную форму

Ориентировочно для организации провокаций привлечены 130 членов военной компании. Они прибыли в беларусь с оружием и боеприпасами и разместились на территории частного охранного предприятия "ГардСервис".

Как сообщило подполье, 22 сентября им доставили 300 комплектов украинской военной формы, которую россияне захватили на складах Херсонской области. Из чего и сделали выводы о возможных провокациях на белорусской границе.

Обратите внимание! "ГардСервис" – первое частное охранное предприятие в беларуси, созданное специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Оно расположено на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

Возможные диверсии ожидают в районах населенных пунктов:

Пинск,

Иваново,

Кобрин.

Офицер ВСУ тоже предупредил о высокой вероятности диверсий

Россия давно хочет втянуть беларусь в свою войну. Сегодня, по словам военного Анатолия Штефана, риск применения ДРГ на белорусско-украинской границе высок. Это необходимо для того, чтобы обвинить Украину в искусственной дестабилизации ситуации.

Более того, оккупанты намерены провести мобилизацию не только в россии, но и в беларуси. Хотя лукашенко уверяет, что ее не будет, он подчеркивает: его страна будет реагировать на "возможные угрозы и попытки совершения терактов".

Что делать, если вы увидели вражеские ВРГ: советы МВД

Зафиксируйте приметы ДРГ;

не показывайте документы противнику;

не подсказывайте дорогу;

не давайте телефон для звонков, а если дали, то зафиксируйте номер, на который они звонили;

сразу сообщите СБУ или терробороне о ДРГ: сколько было лиц, где именно их видели, в какое время и т.д.

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