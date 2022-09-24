Окупанти з пвк "ліга" прибули до столиці білорусі 20 вересня. Про це стало відомо Центру національного спротиву від білоруського підпілля.
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Найманцям привезли українську військову форму
Так, орієнтовно для організації провокацій залучені 130 членів військової компанії. Вони прибули у білорусь зі зброєю та боєприпасами та розмістилися на території приватного охоронного підприємства "ГардСервіс".
Як повідомило підпілля, 22 вересня їм доставили 300 комплектів української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області. З чого й зробили висновки про ймовірні провокації на білоруському кордоні.
Можливі диверсії очікують в районах населених пунктів:
- Пінськ,
- Іваново,
- Кобрін.
Офіцер ЗСУ теж попередив про високу ймовірність диверсій
Росія давно хоче втягнути білорусь у свою війну. Сьогодні, згідно зі словами військового Анатолія Штефана, ризик застосування ДРГ на білорусько-українському кордоні високий. Це необхідно для того, щоб звинуватити Україну у штучній дестабілізації ситуації.
Ба більше, окупанти мають намір провести мобілізацію не лише у росії, а й у білорусі. Хоч лукашенко запевняє, що її не буде, та підкреслює, що його країна реагуватиме на "можливі загрози та спроби вчинення терактів".
Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ: поради МВС
- Зафіксуйте прикмети ДРГ;
- не показуйте документи ворогу;
- не підказуйте дорогу;
- не давайте телефон для дзвінків, а якщо дали, то зафіксуйте номер на який вони телефонували;
- одразу повідомте СБУ або теробороні про ДРГ: скільки було осіб, де саме їх бачили, в котрій годині тощо.
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