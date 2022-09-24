Окупанти з пвк "ліга" прибули до столиці білорусі 20 вересня. Про це стало відомо Центру національного спротиву від білоруського підпілля.

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Найманцям привезли українську військову форму

Так, орієнтовно для організації провокацій залучені 130 членів військової компанії. Вони прибули у білорусь зі зброєю та боєприпасами та розмістилися на території приватного охоронного підприємства "ГардСервіс".

Як повідомило підпілля, 22 вересня їм доставили 300 комплектів української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області. З чого й зробили висновки про ймовірні провокації на білоруському кордоні.

Зверніть увагу! "ГардСервіс" – перше приватне охоронне підприємство в білорусі, створене спеціальним указом олександра лукашенка у 2019 році. Воно розташоване на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

Можливі диверсії очікують в районах населених пунктів:

Пінськ,

Іваново,

Кобрін.

Офіцер ЗСУ теж попередив про високу ймовірність диверсій

Росія давно хоче втягнути білорусь у свою війну. Сьогодні, згідно зі словами військового Анатолія Штефана, ризик застосування ДРГ на білорусько-українському кордоні високий. Це необхідно для того, щоб звинуватити Україну у штучній дестабілізації ситуації.

Ба більше, окупанти мають намір провести мобілізацію не лише у росії, а й у білорусі. Хоч лукашенко запевняє, що її не буде, та підкреслює, що його країна реагуватиме на "можливі загрози та спроби вчинення терактів".

Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ: поради МВС

Зафіксуйте прикмети ДРГ;

не показуйте документи ворогу;

не підказуйте дорогу;

не давайте телефон для дзвінків, а якщо дали, то зафіксуйте номер на який вони телефонували;

одразу повідомте СБУ або теробороні про ДРГ: скільки було осіб, де саме їх бачили, в котрій годині тощо.

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