Про це для 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

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"За діями лукашенка, які ми можемо аналізувати з відкритих чи закритих джерел, підготовка до часткової мобілізації фактично відбувається. Це підтверджують слова лукашенка, які він сказав своєму секретарю ради безпеки", – зазначив Латушко.

Збройні сили білорусі нібито готові воювати

Опозиціонер розповів, що мобілізацію підтверджує сам факт виїзду державного секретаря ради безпеки білорусі вольфовича до московського колеги патрушева. Напередодні лукашенко сказав, що білорусь має бути готовою підняти за тривогою якусь з військових частин. Але, як зазначив Латушко, мова не йде про окрему частину. Йдеться про збройні сили білорусі.

Те, що тривають військові навчання, якраз констатує, що така мобілізація вже є. Той самий вольфович в москві перед зустріччю з патрушевим заявив, що вони вже мобілізовані на період мирного часу, виходячи з тих ресурсів, які мають. Тобто він прямо каже, що збройні сили білорусі вже перебувають у стані мобілізації, – сказав опозиційний політик.

За його словами, це означає, що наразі білоруські військові стоять на кордоні з Україною і чекають наказу. Вони вже залучені до окупаційної армії.

"Чи можлива додаткова мобілізація цивільних? Про це зараз йдуть перемовини патрушева з вольфовичем", – додав Латушко.

Економічна мобілізація

З'являється інформація, що є так звана економічна мобілізація державних і приватних підприємств на період воєнного часу. Латушко говорить, що кдб і рада безпеки фактично проводили її впродовж кількох місяців. Вже є список підприємств, які працюватимуть в режимі воєнного часу. Зокрема, без можливості отримувати додаткові ресурси.

"Вже були розмови з керівниками підприємств і створили плани роботи для них на цей період часу. Секретар ради безпеки вольфович за підсумками вчорашньої наради, отримав необмежену владу – всі підприємства й органи місцевої влади переходять у його підпорядкування", – сказав політик.

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Він додав, що на підготовку економічної мобілізації дають 2 – 3 місяці. Це можна зіставити з мобілізацією в росії, яку оголосив путін і тут видно скоординовану політику і дії як москви, так і лукашенка.

"Прямих підтверджень рішень немає, але бачимо дії підготовки", – наголосив Латушко.

Дивіться відео – Латушко про підготовку до мобілізації в білорусі: дивіться відео