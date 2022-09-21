Доручення отримав олександр вольфович. Збентежений лукашенко наголосив, що "ситуація дуже серйозна". Водночас нібито "збирається захищати свою батьківщину", а не "воювати в Україні".

Увага Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні

Ситуація дуже серйозна. Я б навіть сказав, небезпечна. І нам у жодному разі не можна спрощуватися. Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу? Значить, треба,

– зазначив лукашенко.

"Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу? Значить, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини? Значить, треба.

Треба територіальну оборону підняти? Значить, треба. Треба народне ополчення перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть і яка у них зброя? Значить треба. Особливо останнє, – продовжив агресор.

лукашенко наголосив, що до кінця підтримуватиме росію

Також лукашенко запевнив, що білорусь продовжує підтримувати росію і не відступає від своїх союзницьких зобов'язань.

І щодо підтримки росії, ще раз підтверджую: через білорусь жодного удару в спину, убік, збоку, з флангів по російських військах не повинно бути. І не буде. У цьому наше зобов'язання перед нашим союзником. Якщо білорусь із росією, значить, із росією,

– підкреслив Лукашенко.

Зазначимо, що відповідне доручення лукашенко дав вчора 20 вересня. Ще до того, як в росії путін оголосив часткову мобілізацію.