Поручение получил александр вольфович. Обескураженный лукашенко подчеркнул, что "ситуация очень серьезная".

Внимание Частичная мобилизация, ядерный шантаж и поддержка референдумов: что путин наговорил в обращении

Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал, опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени? Значит, надо,

– отметил лукашенко.

При этом отметил, что беларусь "собирается защищать свою родину", а не "воевать в Украине".