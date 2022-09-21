Відповідну інформацію пропагандистам повідомив так званий держсекретар лукашистського Радбезу алєксандр вольфович. Це трапилось після заяви путіна про мобілізацію.

Читайте також Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні

Мобілізація – це не про нас, народ білорусі та країна мобілізовані й так. І готові, звичайно, не дай боже, дати відсіч тими силами та засобами, які для цього призначені: тим силовим блоком, тим складом мирного часу, який сьогодні виконує завдання щодо оборони своєї країни та конституційного ладу на своїй території,

– у дусі російської пропаганди заявив алєксандр вольфович.

Він також додав, що нібито 21 вересня у кабінетах радбезу росії та білорусі пройшли консультації "щодо ключових питань безпеки".

У білорусі в стилі російської пропаганди заявили, що нібито їхня основна проблема – це безпека в умовах "гібридного впливу Заходу на білорусь та росію".

Варто пригадати, що самопроголошений президент білорусі алєксандр лукашенко у своєму дусі заявив, що нібито "знову хочуть нову Україну тут у білорусі створити".

Що цьому передувало

21 вересня очільник кремля владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії. На війну в Україну, тобто на смерть, в росії забиратимуть громадян росії, які перебувають у запасі. Передусім тих, хто проходив службу в рядах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

За словами міністра оборони росії сергія шойгу, росія оголосила про призов 300 тисяч резервістів. За його словами, часткова мобілізація захопить 1% загального мобілізаційного ресурсу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що, ймовірно, росіянам не вдасться мобілізувати таку кількість резервістів, оскільки громадяни країни-агресорки будуть саботувати призов, ухилятися та навіть тікати з росії.

У цей же день в росії вже почалися перші нечисленні акції проти мобілізації.

Дивіться також – що відомо про вечірні мітинги в росії: відео