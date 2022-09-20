При цьому лукашенко згадав про події в білорусі у 2020 році й наголосив, що і через це не можна заспокоюватись. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на білоруські ЗМІ.
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Білорусь в казані
Диктатор сказав, що білорусі не треба заспокоюватись. В цьому він правий, бо розплата за допомогу росії у війні проти України точно прийде.
За словами лукашенка, білорусь в казані. Спокійно їй жити не дадуть. Жаліється, що тиснуть на них з усіх напрямків. Свідомих людей називає ворогами. Мовляв, вони не розуміють, що відбувається навколо, і створюють тут проблеми.
Ба більше, каже, що ці питання вони будуть "крутити-мутити і підкидати знову". А тоді знову, як переконаний лукашенко, у потрібний момент знову підуть громити, бомбити, знущатися з людей. При цьому жодного слова про його знущання над людьми.
Лукашенку примарилась Україна в білорусі
Диктатор також згадав і про нашу державу. Мовляв, у білорусі хочуть створити "нову Україну". Одразу ж пригрозив, що такі плани не збудуться.
У всьому звинуватив якихось втікачів та їхні родини. Каже, що розгортають бізнеси в білорусі, бо хочуть влаштувати потім переворот. Чому він вирішив, що з усіма санкціями білорусь приваблива для бізнесу країна – невідомо.
Та у всьому в лукашенка винна Україна звісно. Йому примарилось, що тут вже створюються цілі полки, чи батальйони, щоб повалити його режим і приєднати білорусь до НАТО.
Лукашенку вже примарювались "силові загони"
- Білоруський диктатор олександр лукашенко вже робив абсурдну заяву щодо України. Сказав, мовляв, тут готують "силові загони" проти білорусі. Ці підрозділи, як він каже, мають скинути владу лукашенка.
- Реальна ситуація ж навпаки виглядає так, що це білорусь становить загрозу для України. Білорусь знову продовжила військові навчання – тепер до 24 вересня. Загальна кількість продовжень склала 21 тиждень. До кордону з Україною стягують техніку та військових, щоб тримати нас у напрузі.
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