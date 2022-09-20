При цьому лукашенко згадав про події в білорусі у 2020 році й наголосив, що і через це не можна заспокоюватись. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на білоруські ЗМІ.

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Білорусь в казані

Диктатор сказав, що білорусі не треба заспокоюватись. В цьому він правий, бо розплата за допомогу росії у війні проти України точно прийде.

За словами лукашенка, білорусь в казані. Спокійно їй жити не дадуть. Жаліється, що тиснуть на них з усіх напрямків. Свідомих людей називає ворогами. Мовляв, вони не розуміють, що відбувається навколо, і створюють тут проблеми.

Ба більше, каже, що ці питання вони будуть "крутити-мутити і підкидати знову". А тоді знову, як переконаний лукашенко, у потрібний момент знову підуть громити, бомбити, знущатися з людей. При цьому жодного слова про його знущання над людьми.

Лукашенку примарилась Україна в білорусі

Диктатор також згадав і про нашу державу. Мовляв, у білорусі хочуть створити "нову Україну". Одразу ж пригрозив, що такі плани не збудуться.

У всьому звинуватив якихось втікачів та їхні родини. Каже, що розгортають бізнеси в білорусі, бо хочуть влаштувати потім переворот. Чому він вирішив, що з усіма санкціями білорусь приваблива для бізнесу країна – невідомо.

Та у всьому в лукашенка винна Україна звісно. Йому примарилось, що тут вже створюються цілі полки, чи батальйони, щоб повалити його режим і приєднати білорусь до НАТО.

Лукашенку вже примарювались "силові загони"

Білоруський диктатор олександр лукашенко вже робив абсурдну заяву щодо України. Сказав, мовляв, тут готують "силові загони" проти білорусі. Ці підрозділи, як він каже, мають скинути владу лукашенка.

Реальна ситуація ж навпаки виглядає так, що це білорусь становить загрозу для України. Білорусь знову продовжила військові навчання – тепер до 24 вересня. Загальна кількість продовжень склала 21 тиждень. До кордону з Україною стягують техніку та військових, щоб тримати нас у напрузі.

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