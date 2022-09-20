При этом лукашенко вспомнил о событиях в беларуси в 2020 году и подчеркнул, что и поэтому нельзя успокаиваться. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на белорусские СМИ.

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Беларусь в котле

Диктатор сказал, что беларуси не нужно успокаиваться. В этом он прав, потому что расплата за помощь россии в войне против Украины точно придет.

По словам лукашенко, беларусь в котле. Спокойно ей жить не дадут. Жалуется, что давят на них по всем направлениям. Сознательных людей называет врагами. Мол, они не понимают, что происходит вокруг, и создают здесь проблемы.

Более того, говорит, что эти вопросы они будут "крутить-мутить и подбрасывать снова". А потом снова, как убежден лукашенко, в нужный момент пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми. При этом ни слова о его издевательстве над людьми.

Лукашенко привиделась Украина в беларуси

Диктатор также упомянул и о нашем государстве. Мол, в беларуси хотят создать "новую Украину". Сразу пригрозил, что такие планы не сбудутся.

Во всем обвинил каких-то беглецов и их семьи. Говорит, что разворачивают бизнесы в беларуси, потому что хотят устроить потом переворот. Почему он решил, что со всеми санкциями беларусь привлекательная для бизнеса страна – неизвестно.

Но во всем у лукашенко виновата Украина, конечно. Ему пригрезилось, что здесь уже создаются целые полки или батальоны, чтобы свергнуть его режим и присоединить беларусь к НАТО.

Лукашенко уже пригрезились "силовые отряды"

Белорусский диктатор александр лукашенко уже делал абсурдное заявление в отношении Украины. Сказал, мол, здесь готовят "силовые отряды" против беларуси. Эти подразделения, по его словам, должны свергнуть власть лукашенко.

Реальная же ситуация наоборот выглядит так, что это беларусь представляет угрозу для Украины. Беларусь снова продолжила военные учения – теперь до 24 сентября. Общее количество продолжений составило 21 неделю. К границе с Украиной стягивают технику и военных, чтобы держать нас в напряжении.

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